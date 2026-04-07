Artemis II наблизилася до Місяця: що відомо про найстрашніший етап місії

Екіпаж встановив новий рекорд максимальної віддаленості від Землі на шляху до Місяця.

З'явилися нові подробиці місії NASA на Місяць

Головне:

Місія Artemis II досягла критичної точки на шляху до Місяця

Місяць повністю блокував радіосигнали, що забезпечують зв'язок із ЦУП

На п'ятий день польоту астронавтів NASA місія Artemis II досягла критичної точки на шляху до Місяця: космічний корабель увійшов у сферу гравітаційного впливу супутника Землі.

Це означає, що тепер Місяць чинить більший тяжіння на корабель, ніж Земля, і траєкторія польоту почала підкорятися його гравітації, повідомляє NASA.

Екіпаж встановив новий рекорд за максимальним віддаленням від Землі на шляху до Місяця. Траєкторія руху "Оріона" нагадує форму "вісімки", дозволяючи астронавтам одночасно спостерігати і Землю, і Місяць, а також спостерігати сонячне затемнення з унікальної позиції.

Важливі подробиці місії до Місяця

Особливо напруженим виявився період близько 40 хвилин, коли Місяць повністю блокував радіосигнали, що забезпечують зв'язок із центром управління польотами. У цей час екіпаж залишався без можливості зв'язатися із Землею, що стало найризикованішим моментом місії близько півночі за середньоєвропейським часом, пише Daily Mail.

Для повернення на Землю астронавти не використовували ризиковані увімкнення двигунів: вони покладаються на гравітацію Місяця, яка спрямує їх назад. Після прольоту місячної орбіти "Оріону" знадобиться ще чотири дні, щоб здійснити посадку на Землю.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

