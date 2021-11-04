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Зірка "Кріпосної" назвав помилкою внесення його в чорний список Мінкульту України і чекає вибачень

4 листопада 2021, 09:13

Актор зазначив, що не був у Росії, на анексованих територіях або в Криму з початку війни.

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Актор Валентин Томусяк став одним з 32 осіб, які потрапили в список / "СТБ"

Український актор Валентин Томусяк, якого Міністерство культури та інформаційної політики України додало до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, заявив, що сталася помилка.

"Я нібито причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятого країною-агресором, ганебно описує події на Донбасі, назва якого "Солнцепек". Мені дивно, що я зараз повинен писати цей пост і нібито виправдовуватися, тому що не маю ніякого відношення до цього продукту. Більш того, я не був в Росії, на анексованих територіях або в Криму з початку війни", – написав Томусяк на своїй сторінці в Facebook.

Актор назвав своє потрапляння в чорний список Мінкульту "дуже неприємною і шокуючою подією".

читайте такожЛегендарний російський спортивний коментатор потрапив до чорного списку українського Мінкульту"Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар'єра і репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправлять цю жахливу помилку якомога швидше і принесуть мені особисті вибачення", - підкреслив Томусяк.

Зазначимо, що Валентин Томусяк відомий глядачеві за серіалом "Кріпосна", в якому зіграв роль Кадошникова — давнього друга головного героя 1 сезону серіалу Григорія Червінського. Саме він став секундантом Григорія на дуелі.

Нагадаємо, раніше в РНБО України опублікували список "проросійських" Telegram-каналів, а також показав українцям персональні акаунти, які, за даними експертів, віщають проти України.

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Автор: Сергій Кущ
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Минкульт Серіал Кріпосна
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