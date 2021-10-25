РНБО оприлюднила "чорний" список "проросійських" телеканалів і блогів

РНБО відстежила мовників-зрадників / podrobnosti.ua

Рада національної безпеки і оборони України опублікувала список "проросійських" телеканалів, а також показала українцям персональні акаунти і Telegram-канали, які, за даними експертів, віщають проти України.

"Предмет аналізу сьогоднішнього звіту - акаунти і телеграм-канали, які систематизовано просувають проросійські наративи про Глосарій", - йдеться в повідомленні Радбезу.

З позначкою "проросійські" в РНБО світяться телеканали:

Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy.

І такі акаунти персональних блогів:

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Юрій Ткачов, Андрій Манчук, Корнілов, Максим Могильницький, Вадим Рабінович, Moroz.Live.

"Канали входять в пул А. Клименко або безпосередньо курируються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, які постійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань і перепис створюється ілюзія незалежної думки каналу, підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, "більш шановний" канал ", - йдеться в повідомленні РНБО

Також на сайті Совбезака зазначено, що дані канали "ретранслятори" наративів РФ, який нібито виступають в якості "української опозиції.

Нагадаємо, раніше на засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучав Доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться в судах досі.