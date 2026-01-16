Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

На даний момент проект знаходиться на ранній стадії розробки.

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження / колаж: Главред, фото: HBO

До роботи над серіалом залучили сценариста Куок Данг Чана

HBO поки не дає офіційних коментарів з приводу серіалу

Культовий серіал студії HBO "Гра престолів" отримає продовження. Про це пише The Hollywood Reporter.

Проект буде присвячений улюбленій героїні Ар'є Старк, хоча раніше передбачалося, що першим сольний сиквел отримає Джон Сноу. Події серіалу перенесуть на Ессос.

Згідно з джерелами видання, до роботи над серіалом залучили сценариста Куок Данг Чана, відомого за "Краплями бога". На даний момент проект знаходиться на ранній стадії розробки. Сюжет і виконавці головних ролей невідомі.

HBO поки не дає офіційних коментарів з приводу серіалу, а актори ще не підписали контракти. Однак відомо, що проект про Джона Сноу фактично зірвав потенційний виконавець головної ролі, актор Кіт Харінгтон. Нещодавно він заявив, що не бажає "навіть наближатися" до свого культового персонажа. І це при тому, що раніше він сам намагався запустити спін-оф про героя. До того ж письменник Джордж Мартін підтверджував розробку шоу про Сноу ще в 2022 році, але в квітні 2024-го Харінгтон повідомив, що проект закрили.

З того часу Мартін згадував про кілька інших сиквелів, які знаходяться в роботі, але не розкривав подробиць їхніх сюжетів. Що стосується сольного серіалу про Ар'ю, хоча письменник прямо нічого не коментував, чутки про спін-оф за участю Мейсі Вільямс ходили мало не з моменту завершення оригінального серіалу в 2019 році.

Британська актриса Емілія Кларк у 2011 році зіграла ключову роль у своїй кар'єрі - Дейенеріс Таргарієн у фентезійному драматичному серіалі "Гра престолів". Владну і амбітну дівчину, яка, здобуваючи владу, втрачала розум, Кларк втілювала на екранах цілих вісім років. У недавньому інтерв'ю Емілія зізналася, що, всупереч запаморочливому успіху "Гри", вона завершує роботу з фентезі як жанром.

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Про платформу: HBO max HBO max - американський провідний передплатний сервіс потокової передачі відео на вимогу поверх мережі за передплатою, повідомляє Вікіпедія. Пропонуючи винятковий доступ до контенту з бібліотек Warner Bros. Discovery (WBD), платформа є сьомою за кількістю передплатників інтернет-медіасервісом потокового відео на запит у світі, маючи сукупно понад 122 мільйони передплатників.

