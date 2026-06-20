"Грінч" повертається: оскароносний фільм із Джимом Керрі отримає продовження

Фільм "Грінч — викрадач Різдва" з Джимом Керрі отримає продовження через 26 років.

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"Грінч" із Джимом Керрі отримає продовження через 26 років / колаж: Главред, фото: IMDb, instagram.com/jimcarrey

Коротко:

Режисером стане Рон Говард

Сценарій продовження пишуть Алек Берг, Джефф Шаффер і Девід Мендел

Студія Universal розпочала роботу над сиквелом фільму "Грінч — викрадач Різдва". Про це пише The Hollywood Reporter.

Виконавець головної ролі Джим Керрі може повернутися до культового образу. Повідомляється, що з актором ведуться переговори.

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За інформацією видання, режисером стане Рон Говард, який працював над оригінальною стрічкою. Рон Говард виступить режисером і продюсером фільму разом із Браяном Грейзером.

Сценарій продовження пишуть Алек Берг, Джефф Шаффер і Девід Мендел, які раніше працювали над екранізаціями творів "Доктора Сьюза".

Комедія "Грінч — викрадач Різдва" вийшла на екрани у 2000 році. У 2001-му фільм був удостоєний премії "Оскар" у номінації "Найкращий грим".

За даними аналітичної компанії Nielsen, стрічка залишається одним із найпопулярніших різдвяних фільмів на стрімінгових сервісах. Наприкінці 2025 року вона поступилася за кількістю переглядів серед святкового контенту лише фільму "Один вдома".

У 2018 році студії Universal та Illumination Entertainment випустили анімаційну адаптацію "Грінча", яка стала успішною та популярною серед глядачів, продемонструвавши високі касові збори.

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Про особу: Джим Керрі Джим Керрі — канадсько-американський актор кіно, телебачення та озвучування, телеведучий, комік, сценарист, продюсер, художник, співак. Лауреат двох і номінант на шість премій "Золотий глобус", номінант на премію BAFTA, а також лауреат низки інших премій. Є одним із найбільш високооплачуваних коміків США та всього світу.

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