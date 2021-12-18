"Ти спробуй-но, повернись-но, в колишні місця": рецензія на фільм "Людина-павук: немає шляху додому"

Том Холланд в ролі Людини-павука / Sony / Marvel

Після того, як підлий лиходій Містеріо оголосив на весь світ-мовляв, Людина-Павук - це школяр Пітер Паркер (Том Холланд), його життя перетворилося на пекло. Ні нормальних цьомок-бомок з коханою Ем Джей (Зендая), ні спокійного відвисання з кращим другом Недом. А житло улюбленої тітки Мей (Маріса Томей) взяли в облогу папараці і павуконенависники. Життя, загалом, дала гігантську тріщину. І тут Паркер згадує про те, що у нього є знайомий Всемогутній чаклун - доктор Стрендж (Бенедикт Камбербетч). Раптом він зробить який-небудь "ахалай-махалай" магічний і все виправить? Хлопчина звертається за допомогою до мага. Чи варто говорити, що після цього все летить під три чорти?

2021 рік студія Marvel (і її диснеївські господарі) навряд чи можуть записати собі в актив. У всякому разі в тому, що стосується кіновсесвіту - тут і прощальний уклін Скарлетт Йоханссон в ролі Чорної вдови явно не задався в плані зборів, і ризикований експеримент у вигляді "Вічних" жорстко рознесла критика (плюс глядачі теж не принесли студії очікуваних сотень мільйонів).

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Дивлячись на "Людина-павук: немає шляху додому", стає трохи зрозуміліше, чому марвелівський деміург Кевін Файгі отримав карт-бланш на "Вічних". Штука в тому, що третя частина пригоди "доброзичливого сусіда" у виконанні Тома Холланда зроблена надійно і просто - з розрахунку максимально спокусити фанатів і поексплуатувати ностальгію. Благо не так давно введена в кіновсесвіт Marvel концепція Мультивсесвіту це дозволяє. Не хотілося б відверто спойлерити, але, крім засвічених в трейлерах суперлиходіїв Електро (Джеймі Фокс) і Доктора Восьминіга (Альфред Моліна - дико чомусь схожого на Григорія Лєпса), олдових фанатів супергеройських фільмів Sony чекає ще чимало радості від зоряних камео.

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Будь-який драматичний поворот у фільмі (а їх чимало) творці спробували врівноважити або жартами, або видовищним екшеном. До їх честі баланс витримується практично до фіналу - який вийшов злегка надуманим і сиропним. Плюс, на жаль, романтична лінія між Паркером і Емджей особливо не вдалася - Холланд і Зендея відмінно виглядають в кадрі, але хімії між ними немає - у всякому разі такою, яка була у попередників (пар Магуайр-Данст і Гарфілд-Стоун).

Втім, помічаєш огріхи фільму тільки тоді, коли виходиш із залу (до слова, сцен після титрів дві - причому друга дуже важлива в контексті кіновсесвіту Marvel).

В іншому ж "Людина-Павук: немає шляху додому" - практично ідеальне кінорозвиток (особливо для ледве-ледве вижила після пандемії індустрії). Все блищить виблискує, дія ні на хвилину не провисає, а на глядачів з екрану сипляться градом жарти і видовищні спецефекти. Загалом, фанатам студії Марвел і любителям зжерти відерце інше поп-корну під блокбастер це кіно пропускати не можна ні в якому разі.