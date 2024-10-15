Телеканал 2+2 покаже іронічний детектив "Містер і місіс Малишки"

Тепла осіння прем’єра на телеканалі 2+2.

https://glavred.net/movies/telekanal-2-2-pokazhet-ironichnyy-detektiv-mister-i-missis-malyshko-10605413.html Посилання скопійоване

Містер і місіс Малишки - на 2+2 відбудеться прем’єра детективу / колаж: Главред, фото: Прес-служба

21 жовтня телеканал 2+2 розпочне показ прем’єри осіннього телесезону — 16-серійного іронічного детективу "Містер і місіс Малишки". Стрічка виходитиме у будні, з понеділка по четвер, о 20:15.

Це історія про подружжя Олександра та Марії - ніжних, уважних та люблячих вдома батьків. Проте щойно вони виходять за поріг своєї квартири, слідчий Олександр і адвокатка Марія одразу перетворюються на непримиренних суперників. Безкомпромісне професійне протистояння подружжя створює не лише багато комічних ситуацій, а й серйозних конфліктів.

Зйомки серіалу закінчилися в червні 2024 року. У стрічці можна побачити улюблені локації та краєвиди Києва. Подружню пару зіграли українські актори Валентин Томусяк і Вероніка Мішаєва-Яковлєва ("Плут 2").

відео дня

Як розповіла Вероніка, їй одразу сподобалась героїня та динамічний сценарій.

"В цій жінці вирує все: сила, розум, азарт, ніжність. Вона - сучасна мати, яскрава жінка, яка може помилятися, але жага до перемоги її ніколи не залишає. Щаслива, що приєдналася до команди, адже ми з партнерами й членами знімальної групи стали справжніми друзями", - розповіла Вероніка Мішаєва-Яковлєва.

Також у серіалі знімалися відома телеведуча, акторка та режисерка Даша Трегубова, та її донька Поліна Громова, яка зіграла дитину головних героїв. Для зіркової мами та її доньки це перший досвід знімання в одному проєкті.

Центральних персонажів втілили актори Дмитро Соловйов, Влад Писаренко, Анастасія Євтушенко та інші. Режисером-постановником серіалу став Дмитро Лактіонов. Він вперше взявся знімати серіал в жанрі іронічного детективу.

"Це дуже цікава, захоплива історія, в якій поєднано детектив та комедію. Мене зачепив сценарій, з неочікуваними сюжетними поворотами та гумором, нестандартними героями. Попри те, що Марія та Олександр дали одне одному обіцянку більше не займатися небезпечними справами, не ризикувати життям хоча б заради доньки, вони продовжують постійно потрапляти в пригоди, опиняючись на межі життя та смерті. Ці двоє люблять складні загадки, мають нестандартний підхід до справ. Глядачеві буде цікаво спостерігати за ними", - каже Дмитро Лактіонов.

Серіал на замовлення телеканалу 2+2 зняла продакшн-студія SFERA FILM.

Оператор: Олексій Цвілодуб.

Автори сценарію: Марк Лимаренко, Артем Кобзан, Андрій Віштак.

Генеральний продюсер: Сергій Кизима.

Шоуранер: Сергій Карпенко.

Продюсери: Дмитро Сафановський, Вадим Червяков.

Виконавчий продюсер: Роман Омельчук.

Додаткова інформація та оновлення проєкту будуть доступні на офіційному сайті телеканалу 2+2 та соціальних сторінках Facebook, Instagram.

Дивіться прем’єру серіалу "Містер і Місіс Малишки" вже 21 жовтня о 20:15 на 2+2.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред