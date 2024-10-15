Телеканал 2+2 покаже іронічний детектив "Містер і місіс Малишки"

21 жовтня телеканал 2+2 розпочне показ прем’єри осіннього телесезону — 16-серійного іронічного детективу "Містер і місіс Малишки". Стрічка виходитиме у будні, з понеділка по четвер, о 20:15.
Це історія про подружжя Олександра та Марії - ніжних, уважних та люблячих вдома батьків. Проте щойно вони виходять за поріг своєї квартири, слідчий Олександр і адвокатка Марія одразу перетворюються на непримиренних суперників. Безкомпромісне професійне протистояння подружжя створює не лише багато комічних ситуацій, а й серйозних конфліктів.
Зйомки серіалу закінчилися в червні 2024 року. У стрічці можна побачити улюблені локації та краєвиди Києва. Подружню пару зіграли українські актори Валентин Томусяк і Вероніка Мішаєва-Яковлєва ("Плут 2").
Як розповіла Вероніка, їй одразу сподобалась героїня та динамічний сценарій.
"В цій жінці вирує все: сила, розум, азарт, ніжність. Вона - сучасна мати, яскрава жінка, яка може помилятися, але жага до перемоги її ніколи не залишає. Щаслива, що приєдналася до команди, адже ми з партнерами й членами знімальної групи стали справжніми друзями", - розповіла Вероніка Мішаєва-Яковлєва.
Також у серіалі знімалися відома телеведуча, акторка та режисерка Даша Трегубова, та її донька Поліна Громова, яка зіграла дитину головних героїв. Для зіркової мами та її доньки це перший досвід знімання в одному проєкті.
Центральних персонажів втілили актори Дмитро Соловйов, Влад Писаренко, Анастасія Євтушенко та інші. Режисером-постановником серіалу став Дмитро Лактіонов. Він вперше взявся знімати серіал в жанрі іронічного детективу.
"Це дуже цікава, захоплива історія, в якій поєднано детектив та комедію. Мене зачепив сценарій, з неочікуваними сюжетними поворотами та гумором, нестандартними героями. Попри те, що Марія та Олександр дали одне одному обіцянку більше не займатися небезпечними справами, не ризикувати життям хоча б заради доньки, вони продовжують постійно потрапляти в пригоди, опиняючись на межі життя та смерті. Ці двоє люблять складні загадки, мають нестандартний підхід до справ. Глядачеві буде цікаво спостерігати за ними", - каже Дмитро Лактіонов.
Серіал на замовлення телеканалу 2+2 зняла продакшн-студія SFERA FILM.
Оператор: Олексій Цвілодуб.
Автори сценарію: Марк Лимаренко, Артем Кобзан, Андрій Віштак.
Генеральний продюсер: Сергій Кизима.
Шоуранер: Сергій Карпенко.
Продюсери: Дмитро Сафановський, Вадим Червяков.
Виконавчий продюсер: Роман Омельчук.
Додаткова інформація та оновлення проєкту будуть доступні на офіційному сайті телеканалу 2+2 та соціальних сторінках Facebook, Instagram.
Дивіться прем’єру серіалу "Містер і Місіс Малишки" вже 21 жовтня о 20:15 на 2+2.
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