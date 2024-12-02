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Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового детективного серіалу "Охоронець"

Анна Підгорна
2 грудня 2024, 12:07
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У головних ролях знімаються Іван Жилюк та Олексій Суровцев.
Іван Жилюк, Олексій Суровцев, Иоланта Богдюн
Серіал Охоронець на 2+2 - готуються прем'єри на телеканалі 2+2 / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Днями у Києві стартували зйомки нового 16-серійного пригодницького детективу "Охоронець", який невдовзі побачать глядачі каналу 2+2.

Головний герой - незламний життєлюб, душа компанії та вірний друг Богдан Перебийніс, який після повернення з фронту відчайдушно шукає роботу. Адже йому потрібного утримувати сина-підлітка й тещу. Випадок зводить його з Дмитром Мамчуром – власником охоронної фірми "Мамай", який пропонує Богдану працювати в його агенції. З цього часу життя героя кардинально змінюється: воно сповнене пригод, заплутаних справ, неочікуваних викриттів та небезпеки. Адже через свій характер Богдан не може залишатися байдужим, коли бачить несправедливість.

В кожній серії Богдан в силу обставин розслідує новий злочин чи викриває негідників, часом "конкуруючи" з правоохоронцями.

відео дня

"2+2 продовжує розвивати власне серіальне виробництво. Наразі у виробництві одразу п’ять нових проєктів. У пригодницькому детективному серіалі "Охоронець" підіймається актуальна тема адаптації ветеранів війни до цивільного життя, спілкування з колегами та поза роботою. Разом з тим, це легка історія, з гумором та заплутаним сюжетом", - зазначив генеральний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Кизима.

У власника охоронної агенції є реальний прототип - ветеран, який повернувшись з війни після поранень, розвиває на Київщині охоронний бізнес та працевлаштовує побратимів.

Головного героя грає актор театру та кіно Іван Жилюк, знайомий глядачам каналу 2+2 за стрічкою "Шлях". Також у стрічці знімаються Олексій Суровцев, Роман Ясіновський, Поліна Василина, Михайло Кришталь, Іоланта Богдюн, Інна Мірошниченко, Кирило Прокопчук, Дмитро Олійник, Володимир Ращук, Максим Боряк, Кіра Подольська, Михайло Варбанець та інші.

Серіал знімає продакшн-студія "SFERA FILM" на замовлення каналу 2+2.

Головні автори сценарію: Оксана Андрєєва, Євгенія Коротич.

Оператор: Іван Бородін.

Режисер: Дмитро Лактіонов.

Продюсери: Сергій Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Виконавчий продюсер: Роман Омельчук.

Слідкуйте за анонсами та оновленнями на офіційному сайті телеканалу 2+2 та соціальних сторінках Facebook, Instagram.

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