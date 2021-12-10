Свати повертаються: названа офіційна дата прем'єри фінального сезону серіалу Свати

До початку найочікуванішого серіалу 2021 року залишилися лічені дні.
Виходу 7 сезону серіалу Свати телеглядачі чекають майже десять років. Зйомки фіналу історії, що близька та люба усім, затягнулися з безлічі різних причин: від політичних розбіжностей до пандемії коронавірусу.
І ось, у жовтні 2021 року з'явився перший офіційний трейлер 7 сезону Сватів, який натякнув, що серіал з'явиться на екранах вже в листопаді. У листопаді опублікували інше повідомлення - чекайте до Нового року. Не раніше.
І ось вона - довгоочікувана прем'єра! На офіційній сторінці телеканалу 1+1 в Instagram нарешті оголошена заповітна дата початку фінального сезону серіалу Свати!
За пригодами веселого сімейства можна буде поспостерігати вже через кілька днів. Дату прем'єри призначили на 20 грудня. Серіал покажуть о 20: 45 на каналі 1+1.
Чудовий подарунок до Дня святого Миколая!
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Раніше зірка серіалу Свати Анна Кошмал примірила образ фатальної жінки а-ля Джессіка Реббіт.
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