Свати повертаються: названа офіційна дата прем'єри фінального сезону серіалу Свати

Коли 7 сезон Сватів? / instagram.com/1plus1_ua

Виходу 7 сезону серіалу Свати телеглядачі чекають майже десять років. Зйомки фіналу історії, що близька та люба усім, затягнулися з безлічі різних причин: від політичних розбіжностей до пандемії коронавірусу.

І ось, у жовтні 2021 року з'явився перший офіційний трейлер 7 сезону Сватів, який натякнув, що серіал з'явиться на екранах вже в листопаді. У листопаді опублікували інше повідомлення - чекайте до Нового року. Не раніше.

І ось вона - довгоочікувана прем'єра! На офіційній сторінці телеканалу 1+1 в Instagram нарешті оголошена заповітна дата початку фінального сезону серіалу Свати!

За пригодами веселого сімейства можна буде поспостерігати вже через кілька днів. Дату прем'єри призначили на 20 грудня. Серіал покажуть о 20: 45 на каналі 1+1.

Чудовий подарунок до Дня святого Миколая!

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Раніше зірка серіалу Свати Анна Кошмал примірила образ фатальної жінки а-ля Джессіка Реббіт.

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