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Містична прем’єра на 2+2: чому варто подивитися серіал "Злі духи"

Анна Підгорна
23 квітня 2025, 12:59
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Показ чотирисерійної стрічки з Олександром Яремою та Олександром Яцентюком у головних ролях відбудеться 24 квітня о 19:40.
Злі духи на 2+2
Серіал Злі духи - що відомо про прем’єру на 2+2 / колаж: Главред, фото: Пресслужба

За сюжетом слідчий з Києва Маркіян Сич (Олександр Яцентюк) після поранення приїздить на реабілітацію в мальовниче карпатське село Ясени. Але замість спокійного відпочинку він опиняється у вирі загадкових подій та долучається до розслідувань низки смертей. Місцевий дільничний Іван Басюк (Олександр Ярема) хоче швидше закрити справу, а місцеві мешканці звинувачують у всьому злих духів. Маркіян з’ясовує, що всі довкола приховують правду, мають свої секрети та бояться говорити про минуле.

Чому варто подивитися серіал "Злі духи"

1. Краса Карпат та автентичність у деталях

Це не просто серіал, а глибоке занурення в атмосферу українських Карпат, де реальність переплітається з легендами. Зйомки проходили в Київській області та в Національному природному парку "Сколівські Бескиди" у Львівській області, що дало змогу передати місцевий колорит. ​

Художниця Олеся Бондар разом із командою створила унікальні декорації та образи. Перед зйомками вона з командою побувала в експедиції в Карпатах, багато ходила селами, спілкувалася з місцевими, фотографувала кафе, хати, дрібні побутові деталі. Деякі речі позичали для зйомок у місцевих мешканців, деякі — купували на блошиних ринках.

відео дня

Спеціально для серіалу була створена та "обжита" хата мольфара, якого зіграв Олекса Городенко. Інтер’єр відтворювали у порожньому приміщенні, з нуля. Серед деталей глядачі зможуть побачити старовинні килими, сімейні фото, сушені трави, карпатський посуд, а також заспиртовані гадюки й сушені жаби.

Хата Мольфара
Хата Мольфара / Пресслужба

Особливу увагу творці приділили образу Мари — напівмістичної істоти, яка з’являється в кадрі лише на кілька секунд, але залишає потужне враження. Її вигляд продумували дуже детально — національний колорит, але тонкий, без шароварщини. Родзинкою став оригінальний вінок із квітів. Образ доповнили символічні татуювання, старовинне намисто, ретельно підібраний грим.

2. Колоритний акторський дует – Олександр Ярема та Олександр Яцентюк

Актори створили колоритний, контрастний і доволі кумедний тандем. Маркіян Сич – слідчий з Києва, мовчазний, закритий, уважний до деталей, має аналітичний склад мислення та твердий характер, не вірить в містику, спирається лише на факти, звик доводити справи до кінця. Сільський дільничний Іван Басюк – простий, відкритий, вірить в добро, гарний сім’янин, з почуттям гумору.

Олександр Ярема та Олександр Яцентюк
Олександр Ярема та Олександр Яцентюк / Пресслужба

Також у стрічці знімалися Іван Залуський, Яна Ключник, Ісабель Меркулова, Дмитро Палєєв-Барманський, Наталія Корецька, Остап Ріпка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик, Федір Смірнов та інші.

3. Справжній мольфар на майданчику

Роль Мольфара зіграв Олекса Городенко. Як виявилось, він насправді походить з роду мольфарів, знається на давніх ритуалах. Під час знімань він провів справжній обряд очищення. Як розповів Олекса, свій дар він вперше відчув у п’ятирічному віці: почав бачити речі, які не бачили інші люди. А років з 17 почав цікавитися мольфарством глибше, а також психологією та біоенергетикою.

Олекса Городенко у ролі Мольфара
Олекса Городенко у ролі Мольфара / Пресслужба

4. Містика під час знімань

Знімання серіалу було оповите містикою та загадковими збігами. Режисер стрічки Денис Тарасов з командою ледь не розбився на тому ж місці, де сталася аварія за сюжетом серіалу. Машину раптово занесло на вузькій гірській дорозі, і вона полетіла в прірву. Авто дивом зупинилося й не перекинулося. На щастя, ніхто не постраждав, лише трохи побилася машина.

Акторку на одну з ключових ролей також знайшли магічним чином. Дівчину випадково помітили в готелі, де вона працювала. Отримавши пропозицію, дівчина була спантеличена й спочатку відмовилась. Вона не вірила, що так буває і що вона ось так випадково може вперше потрапити в кіно та зіграти в команді відомих акторів.

5. Випробування для акторів

Зйомки проходили в гірській місцевості без зв'язку, що створювало додаткові труднощі для всієї команди. Актори щодня долали кілька кілометрів пішки до локацій, підіймалися крутими схилами. Особливо складно було Івану Залуському, який у спеку знімався в складному гримі та виконував каскадерські трюки. Актору Назару Яну Божику довелося лежати в крижаній гірській річці, а оператор стояв у воді майже по пояс. Крім того, команді дошкуляли бджоли, які роїлися над майданчиком. Але жодна комаха не вжалила ні акторів, ні когось зі знімальної групи.

Не пропустіть показ містичного детектива "Злі духи" на каналі 2+2 24 квітня о 19:40.

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