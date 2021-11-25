"Жінка, що палить, кінчає погано": рецензія на фільм "Будинок Гуччі"

Адам Драйвер і Леді Гага у фільмі "Будинок Гуччі" / Universal Pictures

Італія, 70-ті. На дискотеці під мелодії і ритми Донни Саммер пекуча брюнетиста хабалка Патриція (Леді Гага) підходити накотити мартіні до бару. Але замість бармена симпатичного, але сором'язливого дилду-очкарика в піджаку і окулярах (Адам Драйвер). Слово за слово, вона закурює, знайомство. Хлопець виявляється Мауріціо Гуччі - спадкоємцем як мінімум половини всіх капіталів легендарного однойменного модного будинку. Патриція бачить, що у хлопця безіменний палець без кільця і починає його планомірну облогу, ледь не кричачи: "Ну, візьми мене". Через двадцять з невеликим років Мауріціо кине її і двох дочок, і вона замовить його вбивство.

Через пандемію в прокат з різницею в місяць вийшли відразу два фільми легендарного сера Рідлі Скотта- "Остання дуель" і, власне,"Будинок Гуччі". Якщо перше кіно оповідало про справи дуже вже давно минулих днів, то друге - про зовсім недавні. І, загалом-то, відразу здається, що режисер вирішив закрити гештальт, який у нього виник після фільму "Всі гроші світу" (то кіно через секс-скандал з Кевіном Спейсі довелося екстрено перезнімати і воно з тріском провалилося в прокаті). І дійсно - багато збігається з "Будинком Гуччі" - знову Італія, знову вище суспільство, переповнене грошима, заздрістю і амбіціями, знову повсюдне куріння (особливо персонаж Леді Гаги тут відзначається) знову гучний злочин - тільки не викрадення, а замовне вбивство.

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І дійсно, в деяких моментах робота над помилками серу Рідлі виразно вдалася - вся історія в цілому виглядає куди більш цілісною, ніж у " Всіх грошах...". Але фільм ідеальним назвати дуже складно. В першу чергу через дует головних акторів. При всій повазі до таланту Леді Гаги, чисто акторськи роль Патриції їй вдалася не дуже - перетворення з жадібної хабалки в злочинницю вона відіграла посередньо. Пара еротичних сцен ситуацію не рятують. Драйвер на досвіді грає краще, але у того проблема з персонажем - чисто сценарно виписаним досить блідо. І всі його метарморфози проходять по лінії "мямля - мямля з грошима в розкішних інтер'єрах". Ну і хімії між ним і Гагою так і не виникає.

Ситуацію дуже рятують другорядні персонажі. Аль Пачіно після дуже неоднозначної ролі в скорсезевському "ірландці" явно здолав свої численні хвороби і дуже потужно трясе старовиною в ролі дядька Мауріціо - Альдо Гуччі. А його спільні сцени з сином Паоло (невпізнанним - лисим і вусатим Джаредом Лєто) - взагалі найкраще, що в цьому фільмі є. Дивно буде, якщо ні його, ні Пачіно після "Будинку Гуччі" не номінують на "Оскар". Літо буквально купається в ролі відвертого тупого і самовдоволеного невдахи Паоло, оголтіло жестикулює і в оригіналі явно педалює італійський акцент.

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Трохи на вогник заглядає і розкішна Сальма Хаєк - в ролі ворожки, подруги і спільниці Патриції. Але її роль відверто вже листівкова (ну і нагадаємо, що будинок Гуччі зараз належить чоловікові актриси - мільярдерові Піно).

Підсумовуючи- "Будинок Гуччі" точно варто подивитися, якщо ви фанат моди (фільм блищить - виблискує - переливає дорогими нарядами, золотими прикрасами та іншими аксесуарами за ціною стратегічного бомбардувальника). Ну і фанатам сера Рідлі теж пропускати кіно аж ніяк не варто.

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