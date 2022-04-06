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Кері Фукунага про війну в Україні: "Моя головна мета - використати свій мозок, для допомоги Україні"

6 квітня 2022, 21:28

Творець Джеймса Бонда розповів, чи стануть драматичні події війни РФ з Україною сюжетом для голлівудського кіно.

Кері Фукунага спілкується с журналістами / МВС України

Відомий американський режисер Кері Фукунага зараз знаходиться в Україні. Творець останнього фільма про Джеймса Бонда побував у Львові, Києві, Ірпіні, Бучі, Гостомелі.

Редакції ПроШоКіно вдалось поспілкуватись з Кері про його плани та волонтерську роботу під час війни.

Інтерв'юери запитали у режисера, чи планує він знімання документального фільму про Україну у майбутньому, і які подальші кроки щодо донесення світу правди про те, що відбувається в нашій країні він задумав.

"Я не планую тут знімати документальний фільм. Я тут як гуманітарний працівник для України, у WCK (благодійний проект World Central Kitchen – ред.) є чудова медіа-команда, яка документує все, що ми робимо. Я роблю кілька фотографій і викладаю їх для них, але моя головна мета – використовувати свій мозок, щоб допомогти Україні, а не як режисера – яких тут уже багато, хто робить цю роботу", – відповів ПроШоКіно Кері Фукунага і додав: "це найменше, що я можу зробити. Слава Україні".

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Це не вперше, коли зарубіжні знаменитості підтримують Україну. Наприклад раніше з пропозицією українським біженцям зупинятися у нього вдома виступив британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса. Він заявив, що візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла – Homes for Ukraine.

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