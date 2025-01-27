ШІ, поліаморія, мукбанг – нові епізоди "Говорить вся країна" покажуть на 1+1 Україна

Прем’єра нових випусків соціального токшоу "Говорить вся країна" відбудеться на телеканалі 1+1 Україна з 27 січня о 19:00.

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Говорить вся країна на 1+1 Україна - прем’єра нового сезону / Пресслужба

У нових випусках "Говорить вся країна" із ведучим Олексієм Сухановим глядачі побачать обговорення актуальних та важливих тем із залученням експертів та зіркових гостей. Це історії шахрайства з використанням штучного інтелекту, побудови та збереження стосунків, вибору карʼєри та професійної реалізації, соціальної адаптації та ментальних травм тощо.

Зокрема, в одному з випусків гості та експерти обговорять трендові формати стосунків, які набирають популярності у всьому світі, – поліаморія, "гостьовий шлюб", "Friends with benefits", та чи зможуть такі взаємини замінити традиційний шлюб. Глядачі познайомляться з парою, яка обрала формат "гостьового шлюбу", коли партнери не живуть разом, мають роздільний бюджет та побут, проте об'єднуються абсолютною довірою та підтримкою. А поліамори та небінарні особистості Юрій, Роман та Олександра відверто зізнались, чи відчувають ревнощі та як навчилися радіти за щастя близької людини.

Як співіснувати із штучним інтелектом і відрізнити його від реальної людини? Гості програми – відомий нейрохірург Антон Шкіряк, зображення та голос якого використали шахраї, щоб нажитися на здоров’ї людей, та киянка Леся, яка ледве відрізнила підроблений ШІ голос подруги, що просила позичити гроші. Експерти озвучили поради, як простими способами відрізнити справжню людину від штучного інтелекту та не стати жертвою шахрайства.

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Чи може надмірне захоплення фудблогерством призвести до кризи шлюбу? Як "мукбанг" (поїдання їжі на камеру) привів Руслану, першу мукбангерку України, до того, що її покинув чоловік, та чи продовжить вона захоплення своїм хобі? Наймолодший мукбангер України, дворічний Дмитрик вже куштував на прохання підписників суші та шашлик – чи вплинули такі харчові експерименти на його здоров'я?

Сміливі історії жінок, які народили у 54, 56 та 62 роки, зізнання моделі, яка вперше серед українок ступила на подіум Prada, висновки дівчини, яка вирішила сходити на 100 побачень заради рекорду – ці та інші неймовірні історії можна буде побачити у нових випусках токшоу "Говорить вся країна".

Допоможуть розібратися у неоднозначних темах експерти шоу – психологи, адвокати, лікарі, а також зіркові гості – співачка Христина Христонько, музикант Enleo, автор пісень Артур Боссо, співак ХАС.

Дивитися нові випуски токшоу "Говорить вся країна" можна на телеканалі 1+1 Україна з понеділка по четвер о 19:00.

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