Для чого в СРСР ховали лавровий лист під ліжко: лайфхак, про який знають одиниця

Лавровий лист використовували не лише на кухні, а й як універсальний засіб для дому.

https://glavred.net/lifehack/zachem-v-sssr-pryatali-lavrovyy-list-pod-krovat-layfhak-o-kotorom-znayut-edinicy-10758131.html Посилання скопійоване

Для чого в СРСР клали лавровий лист під подушку - лайфхак

У радянському побуті асортимент побутової хімії та ліків був украй обмежений. Це змушувало людей шукати прості й доступні способи полегшити життя. Одним із таких рішень стало використання лаврового листа не лише на кухні, а й у спальні.

Главред розповість, навіщо в СРСР клали лавровий лист під матрац чи подушку.

відео дня

Для чого клали лавровий лист під ліжко

У радянських квартирах із вологістю та слабкою вентиляцією часто накопичувався неприємний запах. Якісних освіжувачів повітря у магазинах не було, тому господині використовували лавровий лист як природний ароматизатор. Листя злегка розминали, щоб виділити ефірні олії, і ховали у марлеві мішечки під матрац або в наволочку. Такий "освіжувач" допомагав замаскувати запах старих меблів чи вогкості. Водночас важливо було не переборщити: надто сильний аромат міг викликати головний біль або нежить.

Як покращити запах в домі/ Інфорграфіка: Главред

Захист від комах

Постільні клопи та міль були справжньою проблемою радянського побуту. Потужні інсектициди дістати було складно, а дуст мав різкий запах і був токсичним. Лавровий лист став доступною альтернативою: його аромат відлякував комах. Листя розкладали під матрацами та в кутах ліжка, створюючи своєрідний бар’єр від нічних "гостей".

Допомога при безсонні

У СРСР не було харчових добавок чи сучасних засобів для полегшення засинання. Вважалося, що легкий аромат лавра діє заспокійливо. Фітонциди, які виділялися з листя, допомагали розслабитися після важкого дня. Це був своєрідний сеанс ароматерапії, що мав сприяти швидшому засинанню.

Як готували лавровий "захист"

Для використання під ліжком брали лише цілі, великі листки без плям. Їх злегка розминали, але не ламали повністю, щоб ефірні олії поступово виділялися. Для сну достатньо було кількох листків у наволочці, для боротьби з комахами - більший пучок під матрацом чи ліжком.

Як лавровий лист впливає на здоров'я - важливі нюанси

Попри натуральність, лавровий лист має й ризики. Його ефірні олії можуть викликати алергію, нежить чи навіть напад астми у чутливих людей. Надмірна кількість листя здатна спричинити головний біль і нудоту.

Крім того, лавр токсичний для котів і собак: якщо домашній улюбленець вирішить пожувати "захист", це може закінчитися отруєнням.

Про джерело: Обозреватель "Обозреватель" (стилізована назва - Oboz.ua) - українське інтернет-видання соціально-політичної спрямованості. Засноване 2001 року. Належить українському політику і підприємцю Михайлу Бродському. У виданні він обіймає посаду голови редакційної ради "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Видання висвітлює соціально-політичні, культурні та інші важливі новини України та світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред