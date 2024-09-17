Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина

Це могла бути найбільша алігаторна гара, яку коли-небудь ловила жінка.

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Алігатор Гар, випущений у Техасі, може стати найбільшим, який коли-небудь спіймала жінка / Колаж: Главред, фото: outdoorlife, pexels

В останній день літа відомий риболовний гід на узбережжі Техасу Пол Майєрс вирішив пориболовити на приватній береговій лінії зі своєю клієнткою Емілі Сонг. Для наживки він підготував тилапію, а також три потужні спінінги, розповідає Оutdoor Life.

"Я рибалю в цьому місці багато років, і воно завжди приносить чудовий улов. Умови тієї ночі були ідеальними для риболовлі на алігаторну гару", — розповів Майєрс журналу Outdoor Life.

Одна з вудок різко смикнулась близько 22:30. Яким було здивування Сонг, перш ніж вона зрозуміла, що спіймала найбільшу рибу свого життя.

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"До тієї ночі найбільша риба Емілі важила 6 фунтів (близько 2,7 кг). У неї було багато роботи з тією гарою. Їй знадобилося близько 30 хвилин, щоб витягти рибу до мілини", — каже Майєрс, який працює вчителем у Х’юстоні і вже вісім років частково займається гідом.

Фото Сонг лежала поряд із величезною рибою / Колаж: Главред, фото: outdoorlife

Як поділився своїм захватом Майєрс, гігантська гара здійснила кілька потужних ривків, змотавши близько 100 ярдів (приблизно 91 метр) 100-фунтової волосіні. Однак, що найцікавіше, гачок залишався на місці.

"Їй було важко з цією рибою. Вона сказала, що їй здавалося, ніби вудка ось-ось розплавиться в руках",-розповів рибалка.

Вимірявши рибу, рибалки дійшли висновку, що її довжина склала 100 дюймів (2,54 м), а обхват — 50 дюймів (1,27 м).

Сонг лягла поряд із величезною рибою і зробила декілька фото. Після чого вони відпустили гару назад у затоку.

"Емілі була в захваті. Ми не вбиваємо та не зважуємо алігаторних гар, оскільки вони занадто цінні як живий ресурс… Я не люблю оцінювати вагу риби, але думаю, вона важила близько 300 фунтів (136 кг)",-сказав Майєрс.

Згідно з формулами, які застосовують Trout Unlimited та Департамент природних ресурсів Вісконсину, вага риби могла становити від 285 до 312 фунтів (приблизно 129–141 кг).

"Теоретично, улов Сонг міг би претендувати на світовий рекорд. Світовий рекорд IGFA для цієї риби становить 283 фунти (128 кг), і його встановили на озері Сем Рейберн у Техасі в 2023 році. Однак Сонг не претендуватиме на рекорд, оскільки вони не використовували сертифіковане обладнання IGFA та не зважили рибу", - вважає видання.

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Однак, попри все, Майєрс не сумнівається, що це могла бути найбільша алігаторна гара, яку коли-небудь ловила жінка.

"Це третя за величиною гара, яку я допоміг спіймати. Я спілкувався з іншими гідами, і ніхто не чув, щоб жінка коли-небудь ловила 8-футову рибу", — сказав Майєрс в інтерв’ю Chron.

Що цікаво, сам Майєрс за останні чотири роки зловив дев’ять риб довжиною понад 8 футів. Однак рибалка зауважив, що на рибі Сонг був тег. Його друг позначив рибу приблизно 2–3 роки тому, коли її довжина становила 97 дюймів (2,46 м), а обхват — 43 дюйми (1,09 м).

Однак на одному велетні завзяті рибалки вирішили не зупинятися - вони продовжували своє діло аж до 3 ночі. Сонг не побила свій рекорд, однак зловила ще вісім гар розміром від 4 до 6 футів (1,2–1,8 м).

Де саме вони зловили такого монстра Майєрс не розповів. Єдине, що він зазначив - це не річка Триніті, яка відома як одне з найкращих місць для риболовлі на алігаторну гару. Для любителів пригод рибалка натякнув, що це солонуватий струмок, що впадає в затоку Галвестон у графстві Гарріс.

Іноді рибалка може бути більш корисним заняттям, чим здається на перший погляд. Так під Херсоном рибалки "дали ляща" російському дрону. Сміливці кинули рибою прямо в російський дрон і майже збили його.

Також Главред розповідав, як чоловік ловив рибу і спіймав понад 4 млн гривень. Під час риболовлі чоловік за допомогою магніту виловив з озера сейф, у якому виявилося багато грошових купюр.

А одного разу хлопець Кіган Пейн став справжнім щасливчиком - він також спіймав рибу і став мільйонером.

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