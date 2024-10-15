Унікальний "Місяць мисливець": де і коли милуватися найбільшим супермісяцем року

Насолоджуватися його красою можна буде кілька днів.

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Скоро на небі красуватиметься найбільший супермісяць року / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Увечері 17 жовтня можна буде спостерігати унікальне явище - у небі зійде супермісяць – "Місяць мисливця". Як пише Live Science, ця подія є такою особливою, адже це перший осінній і водночас найближчий до Землі повний Місяць у 2024 році.

Що означає Супермісяць? Супермі́сяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі, зазначає Вікіпедія. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди. відео дня Подібні ефекти також можуть бути оптичними явищами.

Близько 357 364 кілометри - приблизно на таку відстань він наблизиться до нашої планети. Саме з цієї причини супермісяць буде виглядати на 30% яскравішим і майже на 15% більшим, ніж звичайний повний місяць.

Коли можна буде бачити "Місяць мисливця"?

17 жовтня о 14:26 за київським часом Місяць досягне своєї повної фази. Однак варто звернути увагу, що милуватися його красою можна буде кілька днів – як до, так і після цього моменту. Найкращий час для спостережень – одразу після заходу Сонця.

Під час свого сходу Місяць опиниться приблизно між двома яскравими планетами: Сатурном (праворуч) та Юпітером (ліворуч). Юпітер з'явиться на небі приблизно через годину після сходу повного Місяця. А вже 20 жовтня обидва світила зійдуть разом.

Чому жовтневий повний Місяць називають "Місяцем мисливця"?

Ця назва має корені в англосаксонських традиціях, коли його поява була сигналом для мисливців про підготовку до зими. Його також називають "Місяцем опалого листя" або "Кривавим Місяцем".

Наступна повня відбудеться 15 листопада. Її називають "Місяцем бобра", "Місяцем морозів" або "Місяцем замерзання", і це буде останній супермісяць у 2024 році.

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Як відомо, нещодавно вчені виявили дивну планету. Дослідники також відзначили, що TOI-5005 b належить до рідкісної групи планет із низькою щільністю, вона у шість разів більша за розмірами за Землю.

Також Главред розповідав, як астроном-аматор сфотографував секретний космічний корабель. Використовуючи телескоп, створений для відстеження і фотографування супутників, Шефбенкер спостерігав "речі, які раніше або не були відомі, або про які тільки припускали", включно з їхнім розміром, формою і положенням на небі.

Що цікаво, востаннє над Україною сходив Блакитний Супермісяць 19 серпня. Таке ж явище можна буде побачити не раніше 2037 року.

А вже за кілька місяців всім відомі кільця Сатурна зникнуть з планети. Хоча він буде виглядати трохи інакше, це не займе багато часу, щоб відновити свій звичний вигляд.

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