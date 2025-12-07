Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

Віталій Кірсанов
7 грудня 2025, 05:50
1156
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення велосипеда біля світлофора. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них ховаються 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 19 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час! Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

07:42Війна
Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:38Україна
США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Останні новини

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазу

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

Реклама
02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

Реклама
19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

16:29

Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

16:05

Зникнуть зі столу першими: рецепт тарталеток з тунцем за 10 хвилин

15:48

"Будемо мстити, доне, жорстоко": Кадиров після атаки на Грозний оголосив українцям вендетуВідео

15:26

"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

14:51

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходівВідео

14:44

Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 грудня: Овен - вірте в себе, Ракам - відпустити

14:22

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

14:10

Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

Реклама
14:02

Грудень принесе хвилю щастя: які знаки зодіаку відчують раптовий підйом

13:59

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

13:41

Українська війна увійшла в неочікувану фазу: яке місто стало ключовою точкою

13:24

"Ви все, що у нас є": президент звернувся до військових у День Збройних силВідео

13:23

"Більше не буду мовчати": Олена Тополя зробила зізнання після розлученняВідео

13:16

Більше жодних крихт і жиру: як почистити щілину між плитою і стільницею

13:04

Зрадниця Соломко зганьбилася у своєму Інстаграм

12:40

В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: де і коли не буде світла

12:37

Неочікуваний обвал цін: в Україні популярний продукт раптово подешевшав

12:36

"Хочу захистити": учасниця "Холостяка" розкрила правду про скандал на проєкті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти