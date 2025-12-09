Рус
  Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці будівельника за 19 секунд

Віталій Кірсанов
9 грудня 2025, 05:50
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення будівельника, який перевіряє креслення. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них ховаються 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 19 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час! Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

