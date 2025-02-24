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Знизити високий тиск: експерти назвали 6 корисних "заборонених" продуктів

Віталій Кірсанов
24 лютого 2025, 16:23
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Дієтологи назвали 6 продуктів, які не варто виключати з раціону при гіпертонії.
тиск
Експерти назвали 6 корисних "заборонених" продуктів / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Здоров'я та довголіття"

Ви дізнаєтеся:

  • Список корисних "заборонених" продуктів
  • Як часто їх вживати

Якщо ви не вживали в їжу деякі продукти, бо десь почули, що вони підвищують кров'яний тиск, то настав час переглянути цю хибну думку.

Насправді, багато з цих "заборонених продуктів" містять важливі поживні речовини, які знижують кров'яний тиск і покращують довгострокове здоров'я серця, пише Eatingwell.

Автор Youtube-каналу "Здоров'я та довголіття" також розповіла, які продукти можуть знизити високий артеріальний тиск.

Дієтологи назвали 6 продуктів, які не варто виключати з раціону при гіпертонії.

1. Банани

Їх часто демонізують через вміст у них вуглеводів і цукру, каже дієтологиня Ніджья Нобл. Але багато людей не знають, що банани також містять динамічний дует клітковини і калію, що знижують кров'яний тиск.

"Калій - ключовий мінерал, який допомагає регулювати кров'яний тиск, нейтралізуючи вплив натрію і розслабляючи стінки кровоносних судин. Дієти, багаті калієм, пов'язані з більш низьким рівнем кров'яного тиску. Крім того, клітковина в бананах допомагає стримувати викид цукру в кров, що робить їх корисним вибором при помірному споживанні", - пояснила фахівець.

Дослідження показало, що вживання бананів від трьох до шести разів на тиждень було пов'язане з 24-відсотковим зниженням ризику смертності у людей з гіпертонією.

2. Авокадо

Кількість людей, які все ще вважають, що їх слід уникати, шокує, особливо з огляду на їхню користь для артеріального тиску. Дієтологи розповіли, що авокао - чудове джерело калію і мононенасичених жирів, які підтримують здоров'я серця і допомагають знизити артеріальний тиск. Вони також містять антиоксиданти і клітковину, що сприяють загальному здоров'ю серцево-судинної системи, а їхній жир корисний для серця.

Вони настільки ефективні, що дослідження показало, що жінки, які з'їдали 2½ авокадо на тиждень, на 17% рідше страждали на гіпертонію, ніж жінки, які рідко або ніколи не їли авокадо.

3. Заморожені фрукти та овочі

Міф про те, що їх не можна їсти гіпертонікам дивує дієтологів.

"Заморожені продукти часто отримують погану репутацію, тому що люди припускають, що в них багато солі та консервантів. Але наука говорить протилежне", - сказала дієтологиня Патрісія Баннан.

Вона пояснила, що миттєве заморожування зберігає поживні речовини, які підтримують здоровий кров'яний тиск, такі як калій, клітковина та антиоксиданти.

"Для контролю кров'яного тиску заморожені фрукти та овочі особливо цінні, тому що вони заморожуються на піку зрілості, коли вміст поживних речовин у них максимальний", - розповіла фахівець.

4. Нежирний грецький йогурт

Деякі люди вважають, що молочні продукти шкідливі для здоров'я через вміст насичених жирів і холестерину. Однак вибір нежирних варіантів зводить ці проблеми до мінімуму. Крім того, молочні продукти сповнені таких поживних речовин, як кальцій, калій і магній, які допомагають справлятися з гіпертонією.

Дослідження показують, що йогурт може бути особливо корисним. "Високий вміст білка в грецькому йогурті сприяє ситості та підтримці здорової ваги, що є ключовим фактором у контролі артеріального тиску. Білок у молочних продуктах також містить пептиди, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск", - сказала Баннан. Щоб контролювати жир і доданий цукор, експерти рекомендують вибирати несолодкий, знежирений або нежирний грецький йогурт і підсолоджувати його фруктами.

5. Горіхи з низьким вмістом солі

Це смачний спосіб додати більше калію в раціон. І є багато сортів із низьким вмістом натрію та несолоних.

"Горіхи забезпечують потужне поєднання корисних жирів, рослинного білка і клітковини, тріо поживних речовин, які працюють разом для підтримки здоров'я серця", - пояснила Баннан.

Велика кількість досліджень показує, що вживання горіхів також може знизити загальний холестерин і рівень тригліцеридів. Баннан сказала, що потрібно контролювати порції і рекомендувала їсти близько ¼ склянки горіхів.

6. Соєві продукти

Поширена хибна думка полягає в тому, що соєві продукти сильно перероблені і їх слід уникати. Дослідження показали, що багата на сою дієта може значно знизити артеріальний тиск.

"Соєві продукти, такі як едамаме, тофу, соєве молоко і темпе, багаті на ізофлавони, які допомагають поліпшити функцію кровоносних судин і зменшити запалення", - пояснила Баннан.

За її словами, ці сполуки стимулюють ферменти, які збільшують вироблення оксиду азоту, що допомагає розширювати кровоносні судини і знижувати артеріальний тиск.

Дивіться відео про те, які продукти можуть знизити високий артеріальний тиск.

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