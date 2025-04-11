Суперфрукт №1 для схуднення: кілограми підуть непомітно

Дієтологиня детально пояснила, як саме малина сприяє втраті ваги.

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Суперфрукт №1 для схуднення / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Як бути завжди здоровим", unsplash

Коротко:

Малина багата на клітковину

Малина має протизапальні властивості

Дієтолог Новелла Луї назвала фрукт №1, який може допомогти схуднути. За її словами, малина - чудовий помічник у втраті ваги. Малина багата на клітковину, містить мало калорій і від природи солодка. Про це вона написала у своїй статті для eatingwell.com.

Автор Youtube-каналу "Як бути завжди здоровим" також розповів про корисні властивості малини.

"Всупереч тому, що рекламують деякі дієти, спроба схуднути не означає, що вам потрібно відмовитися від фруктів", - зазначила фахівець.

При цьому дієтолог докладно пояснила, як саме малина сприяє втраті ваги.

1. багата на клітковину. За даними Міністерства сільського господарства США, одна чашка малини містить 8 грамів клітковини. Клітковина забезпечує численні переваги для здоров'я. Крім сприяння зниженню ваги, клітковина допомагає підтримувати регулярність випорожнень, сповільнює травлення і запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові для більш стабільної енергії протягом дня.

2. має протизапальні властивості. Малина сповнена антиоксидантів. Згідно з оглядом 2022 року в журналі Antioxidants вона містить особливі антиоксиданти, звані антоціанами, а також є чудовим джерелом вітаміну C. Антиоксиданти відіграють величезну роль у захисті клітин організму, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали та зменшуючи запалення, що спричиняє хвороби.

3. природно солодка . Малина містить натуральний цукор, який може задовольнити вашу тягу до солодкого. Їжте її жменями або додавайте в миску з йогуртом, вівсянку, кекси та багато іншого.

"Всупереч тому, що рекламують деякі дієти, спроба схуднути не означає, що вам потрібно відмовитися від фруктів. Малина - улюблений фрукт для підтримки зниження ваги, оскільки вона низькокалорійна, багата на клітковину і має натуральний солодкий смак. Ви можете додавати малину в усе, від смузі та кексів до салатів і десертів", - підсумувала дієтологиня.

Дивіться відео про корисні властивості малини:

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