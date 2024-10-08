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Ручки скажуть вам "дякую": як захистити та зволожити шкіру в холодну пору

Даяна Швець
8 жовтня 2024, 01:00
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Якщо ваші руки схильні до сухості в холодну пору року, варто обирати зволожуючі засоби, до складу яких входять гліцерин, олія жожоба, масло ши або алое вера.
Крем для рук
Як врятувати руки взимку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Freepik

Доктор Аніл Шарма, медик з клініки Sharma Skin & Hair Surgery, пояснив, чому шкіра стає сухою взимку і що можна зробити перед сном, щоб цьому запобігти.

За його словами, взимку ми часто стикаємося з такими симптомами сухості шкіри, як лущення, стягнутість, шорсткість, свербіж та навіть потріскані ділянки. Особливо страждають руки через їх часте використання, пише сайт Express.

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Як доглядати за руками взимку?

"Холодна температура знижує вологість повітря, витягуючи вологу зі шкіри, а опалювальні системи, такі як обігрівачі, пічки або каміни, ще більше посилюють сухість, зменшуючи рівень вологи в повітрі. Гарячі душі змивають природні олії зі шкіри, що також сприяє її сухості, особливо якщо використовувати агресивне мило, яке може дратувати та висушувати шкіру. Якщо у вас схильність до сухості рук взимку, важливо обирати зволожуючі креми, що містять такі поживні інгредієнти, як гліцерин, олія жожоба, масло ши та алое вера", - каже лікар.

Для чого потрібні рукавиці для сну?

Крім правильного вибору крему, доктор Шарма рекомендує носити рукавички під час сну. Це робиться не лише для збереження тепла.

"Якщо ваші кутикули лущаться, сухі або загрубіли, варто включити в нічний догляд олії, багаті на вітаміни та зволожуючі компоненти. Олії, такі як кокосова, арганова і мигдалева, багаті на вітамін Е, потужний антиоксидант, який підтримує утворення захисних мембран для клітин шкіри. Також можна спробувати багатофункціональну олію, наприклад, жожоба, яка містить не лише вітамін Е, а й вітамін А, що сприяє гладкості та молодості шкіри, а також вітамін В, який діє як антиоксидант і допомагає захистити шкіру від вільних радикалів і пошкоджень клітин", - заявив лікар.

Як доглядати за кутикулами взимку?

Якщо ви обрали олію для догляду за кутикулами, дотримуйтесь кількох простих кроків:

  1. Нанесіть кілька крапель олії на кожну кутикулу за допомогою ватного диска або пензлика, залежно від того, що зручніше.
  2. Масажуйте олію у кутикулу кілька хвилин, щоб покращити кровообіг та забезпечити глибоке проникнення.
  3. Після цього надягніть бавовняні рукавички, щоб олія могла краще проникнути в шкіру і зробити її м’якою до ранку.

Для підтримки зволожених кутикул цю процедуру потрібно повторювати регулярно.

"Для додаткового ефекту можна нанести перед рукавичками крем для рук з вітаміном Е або маслом ши", — радить лікар.

Як підібрати доглядову косметику?

Насамперед під час вибору доглядової косметики потрібно звертати увагу на свій тип шкіри. Ні в якому разі не можна використовувати засоби для сухої шкіри, якщо у вас жирний тип і навпаки. Також варто звертати увагу на вік. З віком легких кремів буде недостатньо, адже шкіра втрачає вологу, пружність, потребує більш жирних кремів, які зможуть наситити її необхідними компонентами.

Також важливим фактором є особливість вашої шкіри: акне, алергії, почервоніння, запалення та інше. Тут необхідно звертати увагу на склад, адже засоби з агресивними компонентами не підійдуть жінкам із чутливою шкірою.

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