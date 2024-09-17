Ознаки, що вказують на біль у кішки: коли варто звертатися до ветеринара

Якщо ваша кішка відчуває біль, ви можете помітити один або кілька симптомів.

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Як зрозуміти, що коту боляче та як поводитись правильно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вчасно помічати ознаки болю в кішки - те, чим не варто нехтувати, щоб продовжити здорове життя та забезпечити належний догляд домашнього улюбленця.

Порадами про те, як зрозуміти, що котику боляче, і як в такому разі допомогти, поділилися ветеринари з Sears Veterinary Hospital.

Як зрозуміти, що кішка відчуває біль

Залежно від типу характеру та болю, який відчуває тварина, прояви у кішки можуть відрізнятися.

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"Більшість кішок чітко виявляють ознаки гострого болю у випадку нещасного випадку або травми, але визначити хронічний біль, наприклад, через артрит або захворювання ясен, може бути значно складніше. Оскільки кішки інстинктивно приховують ознаки болю, важливо, щоб власники завжди були уважні до незвичної поведінки, змін у характері, особливостей ходи чи апетиту. Це може викликати занепокоєння, і в такому випадку потрібно звернутися до ветеринара",-пояснюють спеціалісти.

Ознаки, що вказують на біль у кішки

Якщо ваша кішка відчуває біль, ви можете помітити один або кілька таких симптомів:

Часте або тривале нявкання чи виття

Промахи з туалетом, сечовипускання поза лотком

Рух хвоста, його тремтіння

Відсутність апетиту або зменшення бажання їсти

Кульгавість

Уникання дотиків, небажання, щоб її піднімали або гладили

Поганий догляд за шерстю, занедбаний вигляд

Зниження енергії, млявість або відсутність інтересу до гри чи прогулянок

Надмірне вилизування

Прискорене дихання

Плямиста або випадаюча шерсть

Постійні хованки, відсутність бажання проводити час із вами або членами сім'ї

Зміни в поведінці, наприклад, відмова стрибати на улюблені меблі

Дратівливий настрій до людей чи інших тварин

Незвичне нявкання або плач

Характерні зміни в позі та мові тіла

Щоб зрозуміти, як почувається кішка, проаналізуйте зміни в мові тіла - пригляньте за загальним станом, позою та ходою вашої кішки, щоб легко помітити будь-які відхилення від норми.

Зміни мови тіла, що пов'язані з болем у кішок, можуть включати:

Напружений вигляд тіла Пригнута або згорблена поза Опущена голова Примружування очей або часте прикривання їх Напруженні м’язи рота Притискання вух до голови

Коли варто звертатися до ветеринара

Часто, поки стан кішки зовсім не погіршиться, ознаки болю залишаються непоміченими. Для довгострокового здоров'я вашої кішки завжди краще проявити обережність.

"Якщо ви помітили ознаки болю у вашого вихованця, негайно зверніться до ветеринара для огляду або відвідайте місцеву ветеринарну клініку. Важливо вчасно почати лікування та контроль болю, щоб зберегти якість життя вашої кішки на високому рівні", - підсумовують спеціалісти.

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