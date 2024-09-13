Навчити кота виконувати команди може бути дуже просто: як зробити це правильно

Кожен кіт реагує на тренування по-своєму: хтось може вас ігнорувати, а хтось виявить неабиякий інтерес.

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Дресирувати кота можна дуже просто / Коллаж: Главред, фото: flickr

Коли мова заходить про дресирування, ми зазвичай думаємо про собак. За котами закріплений стереотип, що це більш свавільні тварини, однак, попри всі риси характеру, їх також можна навчити. Як це зробити розповіли експерти Рurina. Однак важливо навчати кота одного трюку за раз, щоб не заплутати його. Трюки, які кіт вже освоїв, можна повторювати і закріплювати, хвалячи тваринку та пестячи.

Які команди можуть засвоїти коти?

Коти здатні вивчити чимало команд – від команди "сидіти" до подачі лапи чи перевертання. Але вони мають свою індивідуальність і звикли робити все у власний час, тому для їх дресирування потрібні терпіння, час і правильна мотивація. Кожен кіт реагує на тренування по-своєму: хтось може вас ігнорувати, а хтось виявить неабиякий інтерес.

Як правильно гладити кота? Багато кішок люблять, коли їх гладять або злегка розминають лапи. М'яке погладжування подушечок лап кішкам теж сподобається. Самі кігті область навколо них дуже чутливі, тому гладити їх потрібно кінчиками пальців, не натискаючи сильно. Погладжування зліва і справа вздовж корпусу, як правило, дуже приємне кішкам. відео дня

Як дресирувати кота та навчити команд правильно

Як і собаки, коти діють заради власної вигоди. Вони люблять отримувати смачні ласощі або грати з улюбленими іграшками. Часто саме кіт ініціює такі активності. В такому разі хазяїну варто обернути такі поклики на свою користь, використовуючи ці мотиватори для навчання.

Навчання дзвонити у дзвоник

Якщо ваш кіт полюбляє чкурнути з дому, аби прогулятись на вулиці, але наполегливо намагається повернутися через подряпини чи нявкання, спробуйте підвісити дзвіночок на рівні його очей. Ігноруйте всі інші спроби привернути вашу увагу, і з часом кіт торкнеться дзвоника, щоб ви його впустили. Кілька таких повторень – і він навмисно дзвонитиме дзвіночком, щоб зайти додому.

Команди "сидіти" і "дай п'ять" для котів - як навчати кота давати лапу

Оскільки всі коти природно сідають, ця команда дається легко. Коли ваш кіт сів, скажіть "Сидіти" і винагородьте його ласощами або погладжуванням. Додайте жест рукою, наприклад, підняту руку як сигнал "стоп", щоб закріпити команду. Поступово ви можете навчити кота команді "дай п’ять". Спочатку заохочуйте будь-який рух лапи, а потім давайте ласощі, коли кіт піднімає лапу до вашої руки. З часом піднімайте руку вище, і як тільки кіт торкнеться вашої долоні, дайте йому винагороду.

Як прибрати шерсть домашніх тварин / Главред

Вибір кішки для проживання в квартирі або на дачній ділянці є досить складним завданням. Саме тому Главред розповів, які породи котів найласкавіші.

До речі, зрозуміти, що кіт любить вас більше, ніж інших можна дуже просто. У котів є свої особливі способи виявляти любов до господарів, але ці ознаки можна легко пропустити, якщо не знати, на що звертати увагу.

Також експерти поділились, що насправді роблять коти, коли господарі йдуть з дому і пухнастики залишаються самотні в будинку.

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