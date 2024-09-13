УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Навчити кота виконувати команди може бути дуже просто: як зробити це правильно

Даяна Швець
13 вересня 2024, 03:00
22
Кожен кіт реагує на тренування по-своєму: хтось може вас ігнорувати, а хтось виявить неабиякий інтерес.
коты
Дресирувати кота можна дуже просто / Коллаж: Главред, фото: flickr

Коли мова заходить про дресирування, ми зазвичай думаємо про собак. За котами закріплений стереотип, що це більш свавільні тварини, однак, попри всі риси характеру, їх також можна навчити. Як це зробити розповіли експерти Рurina. Однак важливо навчати кота одного трюку за раз, щоб не заплутати його. Трюки, які кіт вже освоїв, можна повторювати і закріплювати, хвалячи тваринку та пестячи.

Які команди можуть засвоїти коти?

Коти здатні вивчити чимало команд – від команди "сидіти" до подачі лапи чи перевертання. Але вони мають свою індивідуальність і звикли робити все у власний час, тому для їх дресирування потрібні терпіння, час і правильна мотивація. Кожен кіт реагує на тренування по-своєму: хтось може вас ігнорувати, а хтось виявить неабиякий інтерес.

Як правильно гладити кота?

Багато кішок люблять, коли їх гладять або злегка розминають лапи. М'яке погладжування подушечок лап кішкам теж сподобається. Самі кігті область навколо них дуже чутливі, тому гладити їх потрібно кінчиками пальців, не натискаючи сильно. Погладжування зліва і справа вздовж корпусу, як правило, дуже приємне кішкам.

відео дня

Як дресирувати кота та навчити команд правильно

Як і собаки, коти діють заради власної вигоди. Вони люблять отримувати смачні ласощі або грати з улюбленими іграшками. Часто саме кіт ініціює такі активності. В такому разі хазяїну варто обернути такі поклики на свою користь, використовуючи ці мотиватори для навчання.

Навчання дзвонити у дзвоник

Якщо ваш кіт полюбляє чкурнути з дому, аби прогулятись на вулиці, але наполегливо намагається повернутися через подряпини чи нявкання, спробуйте підвісити дзвіночок на рівні його очей. Ігноруйте всі інші спроби привернути вашу увагу, і з часом кіт торкнеться дзвоника, щоб ви його впустили. Кілька таких повторень – і він навмисно дзвонитиме дзвіночком, щоб зайти додому.

Команди "сидіти" і "дай п'ять" для котів - як навчати кота давати лапу

Оскільки всі коти природно сідають, ця команда дається легко. Коли ваш кіт сів, скажіть "Сидіти" і винагородьте його ласощами або погладжуванням. Додайте жест рукою, наприклад, підняту руку як сигнал "стоп", щоб закріпити команду. Поступово ви можете навчити кота команді "дай п’ять". Спочатку заохочуйте будь-який рух лапи, а потім давайте ласощі, коли кіт піднімає лапу до вашої руки. З часом піднімайте руку вище, і як тільки кіт торкнеться вашої долоні, дайте йому винагороду.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Як прибрати шерсть домашніх тварин / Главред

Вибір кішки для проживання в квартирі або на дачній ділянці є досить складним завданням. Саме тому Главред розповів, які породи котів найласкавіші.

До речі, зрозуміти, що кіт любить вас більше, ніж інших можна дуже просто. У котів є свої особливі способи виявляти любов до господарів, але ці ознаки можна легко пропустити, якщо не знати, на що звертати увагу.

Також експерти поділились, що насправді роблять коти, коли господарі йдуть з дому і пухнастики залишаються самотні в будинку.

Інші цікаві новини про котів:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

домашні улюбленці домашні тварини коти
Реклама

Головне за день

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

01:37 Політика
Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

23:53 Синоптик
Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

22:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Паралізованою до кінця життя : що сталося з Оксаною Білозір - деталі 23262

"Паралізованою до кінця життя": що сталося з Оксаною Білозір - деталі

Гороскоп на сьогодні 13 вересня: Козерогам - фантастична кар'єра, Рибам - напружений день 15334

Гороскоп на сьогодні 13 вересня: Козерогам - фантастична кар'єра, Рибам - напружений день

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ 13993

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ

Це нелюди : онука путініста Маслякова влаштувала істерику на його похоронах 8832

"Це нелюди": онука путініста Маслякова влаштувала істерику на його похоронах

Останні новини

04:28

Путін оголосить мобілізацію: ЗСУ можуть створити для ворога катастрофічні умови

03:44

"Обмеження означають пас росіянам": експерт пояснив, чому ЗСУ потрібне право бити по РФ

03:02

Краса залишиться з вами на роки: чим потрібно вмитися 13 вересня - прикмети

03:00

Навчити кота виконувати команди може бути дуже просто: як зробити це правильно

02:30

"Розвага" з ДНК-тестом не вдалась: подружжя дізналось, що виховує чужого сина

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
02:00

"Довелося кинути": Крістіна Орбакайте розповіла, що сталося з Нікітою Пресняковим

01:37

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

01:30

"Зрозумів, наскільки я ексцентрична": Демі Мур назвала причину своєї самотності

00:08

Олена Зеленська поділилася, чим шокував її син у перші дні війни

Реклама
12 вересня, четвер
23:53

Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

23:43

Професійний візажист розкрила серйозну помилку у макіяжі через спрей для фіксації

23:40

Дружина Остапчука назвала суму аліментів, які платить ведучий

22:35

Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

22:29

Путіністка Корольова визвірилася через простих батьків невістки-стриптизерки

22:23

"Він - великий": відома українська співачка розповіла про стосунки з Потапом

22:23

РФ обрала нові об'єкти: терміни та цілі масованого удару по Україні – прогноз

22:10

Що потрібно покласти в лунку під час посадки озимого часнику: урожай здивуєВідео

22:05

Часу лишилось небагато: коли почнуться удари по Україні іранськими ракетами

21:42

"Унікальна подія": як Україні вдалось збити Су-30 СМ над Чорним морем - Defense Express

21:41

"Я бачила їхні сльози": співачка Камалія попрощалася з доньками

Реклама
21:30

США можуть дозволити далекобійні удари по РФ: ЗМІ про хитрий план Вашингтона

21:26

Популярний шоумен-воїн жорстко прокоментував виїзд Потапа з України

20:57

РФ пішла в рекордний наступ колонами із майже 50 одиниць техніки: як відповіли ЗСУ

20:33

"Якось намагаюсь жити": відомий хореограф зізнався в багатомільйонних боргах

20:28

Монголія поплатилася за відмову арешту Путіна: гучна заява МЗС

20:00

Далекобійні удари ЗСУ по Росії: з'явилася перша реакція Путіна

19:42

Україну атакує справжній шторм: де будуть грозові дощі, туман та сильний вітер

19:35

Урожай збільшиться в рази: коли саме потрібно образати яблуню - точна відповідь

19:30

Що робити, якщо в квартирі багато пилу: господині поділились дієвими методами

19:28

ЗСУ могли застосувати F-16 по росавіації біля Криму: усі подробиці

19:25

"Його не заарештують?": Зеленський розповів, як Путін має опинитися за ґратами

19:23

Графік вимкнення світла 13 вересня: в Укренерго дали хороший прогноз

19:17

Життя після звільнення: Дмитро Кулеба поділився новознайденим щастям

19:10

Путін злить свою арміюПогляд

19:06

Альтернативи немає: у Зеленського вперше розповіли деталі про "план перемоги" України

18:26

BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні

18:25

Компанія афільована до експерта Харченка отримала від "Нафтогазу" майже 30 млн грн за послуги з піару - ЗМІ

18:17

"Ситуація важка": РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом

18:13

Винищувачів буде більше: Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні

17:51

Марафон українського кіно від Київстар ТБ: спецпоказ "Яремчук: Незрівнянний світ краси" та кінолекторій

Реклама
17:42

В одній із областей України примусово евакуюють родини з дітьми: яка причина

17:28

Україні не дозволили бити західною зброєю по Росії: Зеленський назвав наслідки

17:21

У РФ підірвали росгвардійців разом із технікою: у ГУР розкрили деталі операціїФото

17:04

РФ б'є по цивільних у Харкові: в місті пролунала серія потужних вибухів

16:55

Де краще садити виноград у тіні чи на сонці: урожай буде вражаючий

16:48

Майбутня адміністрація Трампа захоче "заморозити" війну в Україні: що сказав Венс

16:47

​Зеленський підписав важливий законопроєкт: кого чекає відстрочка від призову

16:40

22-річна "пампушка з Відчайдушних домогосподарок" уперше стане мамою

16:39

Гілки малини будуть ломитися від плодів: що зробити восени для рекордного врожаюВідео

16:19

РФ змінює тактику обстрілів України: українцям сказали, чого чекати восени

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти