Поки серпень триває: топ-3 стильні ідеї літнього педикюру

Педікюр – красиве доповнення будь-якого образу.
Експерти Glamourmagazine пропонують стильні ідеї дизайнів нігтів, які варто встигнути спробувати.
3D-педикюр
3D-нігті сьогодні - чи не найпопулярніший варіант. Такий неординаранй дизайн є стильним та яскравим рішенням для завершення літа.
Об'ємні малюнки та ліплення на нігтях по красі можна порівняти з дизайнерськими аксесуарами. Для любителів не нюдових відтінків тут є, де розійтись.
Що входить в педікюр?
Педикю́р (фр. pédicure, від лат. pes (pedis) — нога і curo — піклуюся) — спеціальний догляд за пальцями ніг (наприклад, видалення мозолів, полірування нігтів). По суті — аналог манікюра для ніг, пише Вікіпедія.
У минулому педикюром займалися цирульники. На початку XX ст. в Європі з'явилися спеціальні заклади для виконання педикюру.
Початковий етап класичного педикюру — надання правильної форми нігтям. Оскільки розпарену нігтьову пластину набагато легше деформувати.
Нігті обрізаються за допомогою спеціальних ножиць або щипців і підпилюються манікюрною пилкою. Важливо зберегти природну овальну або прямокутну форму нігтів і не надто закругляти їх по краях, щоб не спровокувати вростання нігтя.
Для ванночок, можуть бути використані добавки: морська сіль, цілющі ароматичні трави або спеціально розроблені професійні склади. Такі склади можуть включати дезінфікуючі і відбілюючі речовини, а також зволожуючі, лікувальні, дезодоруючі складові.
Далі переходять до оброблення нігтьового ложа. Спеціальними щипцями видаляють кутикули, попередньо піднявши її металевою лопаткою. Після цього кутикула обробляється олією, а на всю поверхню стопи наноситься крем, залежно від потреб.
І у фіналі, за бажанням, нігті покривають лаком.
Майстер може оформити як великі та об'ємні деталі, так і більш вишукані камені чи стрази.
Квітковий дизайн
Квіти – завжди гарний вибір для тих, хто не боїться експерементувати.
Можна намалювати як осінні соняхи й чорнобривці, так і літню лаванду й ромашки.
Зараз в моді і великі, і дрібні рослини. Головне – обрати те, що вам подобається й зробити це головним акцентом.
Різнокольоровий педикюр
Довго роздумуєте, який колір та дизайн вам подобається найбільше? Завжди можна змішати різні відтінки.
Експерементувати можна по-різному: від двох відтінків на різних ногах до вибору окремого кольору для кожного нігтя.
Позитивний настрій та яскраві кольори – запорука успіху.
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