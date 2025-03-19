Чому в погребі мокра стеля - як позбутися конденсату

Ви дізнаєтеся:
- Чому утворюється конденсат?
- Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо
- Що робити, щоб у погребі не було конденсату
Погріб є дуже зручною спорудою - у ньому можна зберігати продукти, вирощувати гриби або використовувати його для інших цілей. Однак, є одна проблема, з якою стикаються практично всі власники подібних споруд - на стелі в льосі накопичується конденсат. Главред з'ясував, як позбутися конденсату в погребі.
Автор Youtube-каналу "Андрій Молодий" також розповів, як боротися з вологістю в погребі.
Чому утворюється конденсат?
"Погріб, що плаче" - проблема серйозна. Якщо залишити "все як є", то незабаром почнуть псуватися овочі та заготовки. Не виключено, що господарі виявлять у сховищі цвіль. Головна причина цього неприємного явища - порушення мікроклімату приміщення, розташованого під землею.
Найчастіше джерелом проблеми стає різниця температур. Тепле повітря здатне утримувати велику кількість вологи, холодне - навпаки, швидко позбавляється її. Тому дрібні краплі води з'являються на поверхнях у тому разі, якщо температура перекриття нижча, ніж цей параметр у приміщенні. У цьому разі використовують поняття "точка роси". Це температура, при досягненні якої повітря стає нездатним утримувати вологу. У цей момент водяна пара (газоподібна вода) переходить у рідкий стан - перетворюється на краплі, на конденсат.
Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо
- Позбутися тріщин на поверхнях. З тріщин у льох потрапляє вода, тому треба обробити всі видимі дефекти на стінах і підлозі герметиком або спеціальним матеріалом для гідроізоляції.
- Налагодити вентиляцію в погребі. Коли немає циркуляції повітря, тоді можуть з'являтися грибок і цвіль. Якщо не можна зробити спеціальні отвори для вентиляції, то слід регулярно провітрювати льох, щоб не застоювалося повітря.
- Контролювати рівень вологості. Коли немає спеціального приладу для вимірювання рівня вологості, слід звертати увагу на стіни. Якщо з'являються краплі вологи або пліснява, значить, потрібно негайно вживати заходів для провітрювання і знищення грибка.
Чим обробити стіни льоху: яке вапно краще вбирає вологу
Щоб позбутися надмірної вологи в погребі, потрібно побілити стіни вапном. Його слід густо розвести і додати трохи мідного купоросу, потім нанести товстим шаром на стіни. Таким чином ви знизите вологість повітря в підвалі.
Також можна обробити стіни мідним купоросом, він найкраще вбиває цвіль у погребі. Його концентрація не має бути вищою за 5%. А потім слід пройтися по стінах вапном, щоб закріпити результат.
Що робити, щоб у погребі не було конденсату
- Тирса. Щоб у підвалі чи погребі не було надмірної вологості, підлогу краще засипати сухою тирсою. Її слід міняти щоразу, коли вона ставатиме вологою. Таким чином стеля і стіни льоху залишатимуться сухими, на них не буде конденсату і не заводитиметься цвіль.
- Картон. Досвідчені господарі часто використовують старі коробки, щоб позбутися зайвої вологи в погребі. Для цього потрібно вистелити картон на підлогу і міняти його на новий за необхідності.
- Сіль і попіл. Можна розставити ємності з сіллю або попелом, які добре вбирають надмірну вологу.
Дивіться відео про те, як боротися з вологістю в погребі:
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