Чому в погребі мокра стеля - як позбутися конденсату

"Погріб, що плаче" - проблема серйозна. Якщо залишити "все як є", то незабаром почнуть псуватися овочі та заготовки.

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Як позбутися конденсату/ колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Андрей Молодой"

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Чому утворюється конденсат?

Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо

Що робити, щоб у погребі не було конденсату

Погріб є дуже зручною спорудою - у ньому можна зберігати продукти, вирощувати гриби або використовувати його для інших цілей. Однак, є одна проблема, з якою стикаються практично всі власники подібних споруд - на стелі в льосі накопичується конденсат. Главред з'ясував, як позбутися конденсату в погребі.

Автор Youtube-каналу "Андрій Молодий" також розповів, як боротися з вологістю в погребі.

Чому утворюється конденсат?

"Погріб, що плаче" - проблема серйозна. Якщо залишити "все як є", то незабаром почнуть псуватися овочі та заготовки. Не виключено, що господарі виявлять у сховищі цвіль. Головна причина цього неприємного явища - порушення мікроклімату приміщення, розташованого під землею.

Найчастіше джерелом проблеми стає різниця температур. Тепле повітря здатне утримувати велику кількість вологи, холодне - навпаки, швидко позбавляється її. Тому дрібні краплі води з'являються на поверхнях у тому разі, якщо температура перекриття нижча, ніж цей параметр у приміщенні. У цьому разі використовують поняття "точка роси". Це температура, при досягненні якої повітря стає нездатним утримувати вологу. У цей момент водяна пара (газоподібна вода) переходить у рідкий стан - перетворюється на краплі, на конденсат.

Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо

Позбутися тріщин на поверхнях . З тріщин у льох потрапляє вода, тому треба обробити всі видимі дефекти на стінах і підлозі герметиком або спеціальним матеріалом для гідроізоляції.

. З тріщин у льох потрапляє вода, тому треба обробити всі видимі дефекти на стінах і підлозі герметиком або спеціальним матеріалом для гідроізоляції. Налагодити вентиляцію в погребі . Коли немає циркуляції повітря, тоді можуть з'являтися грибок і цвіль. Якщо не можна зробити спеціальні отвори для вентиляції, то слід регулярно провітрювати льох, щоб не застоювалося повітря.

. Коли немає циркуляції повітря, тоді можуть з'являтися грибок і цвіль. Якщо не можна зробити спеціальні отвори для вентиляції, то слід регулярно провітрювати льох, щоб не застоювалося повітря. Контролювати рівень вологості. Коли немає спеціального приладу для вимірювання рівня вологості, слід звертати увагу на стіни. Якщо з'являються краплі вологи або пліснява, значить, потрібно негайно вживати заходів для провітрювання і знищення грибка.

Чим обробити стіни льоху: яке вапно краще вбирає вологу

Щоб позбутися надмірної вологи в погребі, потрібно побілити стіни вапном. Його слід густо розвести і додати трохи мідного купоросу, потім нанести товстим шаром на стіни. Таким чином ви знизите вологість повітря в підвалі.

Також можна обробити стіни мідним купоросом, він найкраще вбиває цвіль у погребі. Його концентрація не має бути вищою за 5%. А потім слід пройтися по стінах вапном, щоб закріпити результат.

Що робити, щоб у погребі не було конденсату

Тирса . Щоб у підвалі чи погребі не було надмірної вологості, підлогу краще засипати сухою тирсою. Її слід міняти щоразу, коли вона ставатиме вологою. Таким чином стеля і стіни льоху залишатимуться сухими, на них не буде конденсату і не заводитиметься цвіль.

. Щоб у підвалі чи погребі не було надмірної вологості, підлогу краще засипати сухою тирсою. Її слід міняти щоразу, коли вона ставатиме вологою. Таким чином стеля і стіни льоху залишатимуться сухими, на них не буде конденсату і не заводитиметься цвіль. Картон . Досвідчені господарі часто використовують старі коробки, щоб позбутися зайвої вологи в погребі. Для цього потрібно вистелити картон на підлогу і міняти його на новий за необхідності.

. Досвідчені господарі часто використовують старі коробки, щоб позбутися зайвої вологи в погребі. Для цього потрібно вистелити картон на підлогу і міняти його на новий за необхідності. Сіль і попіл. Можна розставити ємності з сіллю або попелом, які добре вбирають надмірну вологу.

Дивіться відео про те, як боротися з вологістю в погребі:

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