Чи може один виноград убити собаку: експерти розповіли про небезпечний продукт

Ці продукти дуже токсичні для собак, хоча науковці ще не визначили, яка саме речовина викликає таку реакцію.

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Чому собакам не можна виноград / / коллаж: Главред, фото: pixabay

Експерти Americal Kennel Club дали відповідь на запитання, чи можна їсти виноград собакам. Як розповідають спеціалісти, чотирилапим не можна їсти ні виноград, ні родзинки. Порода, стать чи вік собаки не впливають на ризик отруєння, і оскільки безпечна доза невідома, краще зовсім не давати виноград або родзинки своїм вихованцям.

Чи може один виноград убити собаку?

Як зазначають експерти, на жаль, навіть один виноградинка або родзинка може стати смертельною. Вживання цього фрукта може призвести до гострої ниркової недостатності у собак.

Чи можна годувати собаку один раз на день Експерти Аризонського університету провели дослідження і з'ясували, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, зокрема: раку, стоматологічних проблемам, зниження когнітивних здібностей, розладів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com. відео дня На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки - вовки - часто по кілька днів обходилися без їжі. "Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", - сказав один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Ознаки та симптоми отруєння:

Втрата апетиту

Млявість, слабкість і незвична нерухомість

Блювота та/або діарея, часто протягом кількох годин

Біль у животі (чутливість при дотику)

Зневоднення (ознаки: прискорене дихання, сухий ніс та рот, бліді ясна). Для перевірки зневоднення можна акуратно потягнути за шкіру на шиї собаки: якщо вона швидко повертається на місце, то зволоження нормальне.

Підвищена спрага та/або сечовиділення, або зменшена кількість сечі, або її повна відсутність

Ниркова недостатність (що може бути смертельною)

Що робити, якщо собака з'їв виноград?

Спеціалісти попереджають, що, якщо ваш пес з'їв виноград або родзинки, необхідно негайно звернутися до ветеринара. Однак важливо розуміти, що викликати блювоту не можна, якщо собака непритомна, має проблеми з диханням або проявляє ознаки стресу, або якщо ви не впевнені, що саме він з'їв.

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