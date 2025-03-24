Молодість триває довше, ніж гадалось: ВООЗ офіційно переглянула вікові норми

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила вікову класифікацію, визнавши людей до 45 років "молодими", зазначила директорка Інституту демографії.

https://glavred.net/life/molodost-dlitsya-dolshe-chem-kazalos-voz-oficialno-izmenila-vozrastnye-normy-10649975.html Посилання скопійоване

Люди до 45 років офіційно визнаються "молодими" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказала Елла Лібанова:

Згідно з новими нормами ВООЗ люди до 45 років вважаються молодими

Активне довголіття відкриває нові можливості

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила класифікацію людей за віком. Тепер люди до 45 років вважаються "молодими". Про це в рамках конференції "Економіка досвіду" розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова, передає Новини.LIVE.

За словами Елли Лібанової, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) змінила вікову класифікацію, що вплинуло на розуміння життєвих етапів.

відео дня

"Якщо подивитися на вікові градації, запропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то ми бачимо, що до 45 років – це взагалі молодь", – зазначає експертка.

Згідно з новими нормами ВООЗ:

До 45 років – молодий вік

Від 45 до 60 років – середній вік

Від 60 до 75 років – похилий вік

Від 75 до 90 років – старечий вік

90+ років – довгожителі

Лібанова наголошує, що старіння населення – це природний процес, який неможливо зупинити.

"Частка людей старшого віку буде збільшуватися з кожним десятиріччям. Але ці структурні зрушення ми можемо і зобов'язані використати в інтересах суспільства", – зазначає вона.

Перегляд вікових меж може мати суттєвий вплив на соціальну політику, зокрема на пенсійні реформи, ринок праці та медичне забезпечення.

За її словами, сучасне суспільство має адаптуватися до збільшення тривалості життя, використовуючи це як ресурс для розвитку.

"Саме активне довголіття відкриває нові можливості перед людською цивілізацією", – підкреслює Лібанова.

Як змінювалась чисельність населення України / Інфографіка: Главред

Демографічна ситуація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, демографічна ситуація в Україні стрімко погіршується. Рівень народжуваності вже є найнижчим у світі, а смертність – найвищою. Демограф Олександр Гладун спрогнозував, які зміни можуть очікувати на населення України після завершення війни.

Станом на середину 2024 року в Україні проживало близько 30 мільйонів осіб, про що повідомила директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова в коментарі Центру протидії дезінформації.

За її словами, після скасування воєнного стану країна зіткнеться з другою хвилею еміграції, оскільки багато чоловіків поїдуть за кордон до своїх родин, які залишили Україну через війну. Лібанова наголосила, що якщо влада не створить умови для повернення жінок, чоловіки також покинуть країну, і цей ризик не можна ігнорувати.

Інші новини:

Що відомо про Еллу Лібанову Елла Лібанова - українська соціоекономістка та, демографка, експертка з економіки праці. Академік Національної академії наук України (2009), доктор економічних наук (1992), професор (2000), заслужений економіст України (2002). Академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України. Перша за роки існування НАНУ жінка – член її президії, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред