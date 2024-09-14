Ще ті коники-стрибунці: експерти пояснили, чому коти так люблять стрибати

За словами експертів, коли котик хворий або травмований, він прагне піднятися вище, щоб не бути доступним для потенційних загроз.

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Експерти розповіли, чому коти так люблять пригати / колаж: Главред, фото: pexels

Жваві коти, зазвичай, ще ті попригунчики. Ці хижаки люблять стрибати на високі поверхні і таким чином захоплювати свою територію.

Як пояснюють експерти Dyer Animal Clinic, перш за все, тварини інстинктивно шукають високі місця, де вони можуть почуватися в безпеці від можливих хижаків. Стрибки допомагають їм сховатися або відпочити в спокої.

Чому мій кіт стрибає?

Часто котики стримають через почуття конкуренції, щоб демонструвати свою домінантність. А особливо, якщо у вас є два хвостатих улюбленця, які часом конфліктують. В такому разі чотирилапий може використовувати висоту, щоб уникнути зіткнення або показати свою перевагу.

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Коти люблять стрибати на такі місця, як:

Полиці для книжок

Кухонні стільниці

Верх холодильника

Верх шаф

Полички біля каміну

Щоб створити для улюбленця спеціальне місце, де він почуватиметься комфортно, можна придбати спеціальні меблі або полиці для котів, які легко кріпляться до стіни. Також існують котячі дерева та лежанки на висоті, які забезпечать вашому пухнастому другу затишок.

Чому коти стрибають боком?

Коти інколи проявляються досить дивно. Наприклад, стрибаючи вбік, котик реагує на ймовірну загрозу. До речі, виглядають в цей момент теж досить загрозливо.

І часто приймають таку позу:

Пухнастий хвіст

Вигнута спина

Притиснуті вуха

Серйозний погляд

"Коли кіт готується до стрибка вбік, він виглядає так, наче намагається зробити себе більшим і страшнішим. Якщо у кота конфлікт з іншою твариною в будинку, він може стояти в такій позі та шипіти. Мета цієї поведінки – налякати противника, показавши, що він більший і небезпечніший", - пояснюють експерти.

Ще одна причина, чому кіт стрибає в сторону - він може просто гратися нагадуючи, як гралися з братами і сестрами в дитинстві. У таких ситуаціях можна використовувати іграшки, як-от паличку з пір'їною, щоб дати йому можливість виплеснути енергію.

Чи варто хвилюватися через стрибки кота?

Експерти радять, якщо ви не впевнені, чи ваш кіт агресивний, чи просто грається, звернути увагу на його мову тіла.

"Якщо він грається, то ви не почуєте шипіння або гарчання. Якщо кіт стрибає на іншого кота через агресію, спробуйте спокійно, але владно окликнути його і відволікти. Якщо це не допоможе, розділіть їх і дайте їм час охолонути.Також варто бути обережним, якщо ваш кіт стрибає на небезпечні або занадто високі місця. Він може також стрибати на кухонні столи, де залишена їжа, що може призвести до захворювань. Крім того, він може перекинути речі та навести безлад", - розповідають експерти.

Підсумовуючи, можна зазначити, що коти стрибають з багатьох причин, і це нормальна частина їхньої поведінки. Поки вони не проявляють агресії, хвилюватися не варто.

Як прибрати шерсть домашніх тварин / Главред

До речі, навчити кота виконувати команди може бути дуже просто - як зробити це правильно розповів Главред. Кожен кіт реагує на тренування по-своєму: хтось може вас ігнорувати, а хтось виявить неабиякий інтерес.

Главред також розповів, які породи котів найласкавіші, адже вибір кішки для проживання в квартирі або на дачній ділянці є досить складним завданням.

До речі, зрозуміти, що кіт любить вас більше, ніж інших можна дуже просто. У котів є свої особливі способи виявляти любов до господарів, але ці ознаки можна легко пропустити, якщо не знати, на що звертати увагу.

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