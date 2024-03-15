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Медсестра з хоспісу розповіла, як за кілька миттєвостей до смерті дивиться людина

Олена Кюпелі
15 березня 2024, 13:14
Вона довгий час працює в хоспісі і знає, як поводяться пацієнти перед смертю.
Медсестра розповіла про провісників смерті
Медсестра розповіла про провісників смерті / Колаж Главред, фото Mirror, Pixabay

Медсестра, яка працює в хоспісі, поділилася своїми цікавими знаннями про явище, відоме як "погляд смерті". Вона пояснила, що справжній сенс цієї поширеної ознаки полягає в тому, що пацієнт наближається до кінця свого життя.

Джулі Макфадден, 41 рік, - медсестра, яка допомагає людям наприкінці їхнього життя. Живучи в сонячному Лос-Анджелесі, вона зібрала величезну кількість підписників в Інтернеті, поділившись своїм розумінням того, як допомогти людям не боятися смерті, пише Mirror.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.
Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з ширшим колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

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Нещодавно вона розмістила на YouTube допис про те, що часто роблять люди, коли помирають. Зокрема, вона розповіла, що їхні очі часто "застрягають", дивлячись в одну точку. "Якщо ви мало що знаєте про те, що відбувається у ваші останні хвилини, деякі речі трапляються з більшістю людей. Одна з них називається смертельним поглядом, коли чиясь увага справді застряє на якійсь частині кімнати, і хоч би що ви робили - навіть якщо ви клацнете пальцями прямо перед її обличчям - вона не поворухне очима", - розповідає вона.

"Іноді вони просто дивляться в простір. Іноді вони розмовляють із кимось, кого там немає. Іноді на їхніх обличчях з'являється широка посмішка, наче вони бачать щось, що явно приносить їм радість. Це те, що ми називаємо "смертельним поглядом".

Джулі розповіла, що часто поряд із "поглядом смерті" у людей також буває так зване "бачення кінця життя", коли вмираючий думає, що бачить когось, кого він "зазвичай любить і впізнає", хто вже помер.

"Іноді вони прямо перед нами розмовляють із цими людьми, яких ми не бачимо", - сказала вона про дивні речі, які відбуваються. Згадуючи одну історію, вона розповіла, як відвідувала літнього пацієнта, який мав ознаки наближення кінця життя, дивився "смертельним поглядом" і мав "видіння кінця життя". Вона пояснила, що за ним доглядала дружина чоловіка; їм обом було близько 100 років, і вони були разом 70 років.

"Мені одразу сподобалися ці двоє. Вони були такі милі", - з любов'ю сказала Джулі. "Він був, як я це називаю, "приємно збитий з пантелику", - сказала Джулі, маючи на увазі, що він упізнавав свою дружину, але не міг базікати або все розуміти. Джулі помітила, що він посміхався їй, потім відводив погляд, ніби щось бачив, а потім широко посміхався. "І він продовжував робити це весь час, поки я була там... Коли він це робив, я не могла змусити його подивитися на мене. Потім у нього раптово з'явилася така широка посмішка", - згадувала вона.

Джулі поговорила з дружиною чоловіка і повідомила, що це може вказувати на швидку смерть. Джулі не здивувалася, коли дружина поділилася з нею тим, що помітила, що її чоловік кидав "смертельний погляд" кілька разів на день протягом приблизно тижня.

Коли дружині нарешті вдалося домогтися від нього відповіді, на що він дивиться, він сказав, що це був "Ісус". Джулі підкреслила, що суть цієї історії не в тому, що він бачив Ісуса, а в тому, що він був щасливий і посміхався.

Однак далі історія прийняла дивний оборот. Під час візиту дружина провела Джулі у вітальню і почала показувати сімейні альбоми. Вона згадала, що її сестра нещодавно померла, і, оскільки вони всі були близькі, у неї не вистачило духу розповісти чоловікові про смерть сестри, думаючи, що це просто засмутить його.

Приблизно через тиждень, через почуття провини вона все ж вирішила сказати чоловікові, що її сестра - його невістка - померла. На що він спокійно сказав дружині, що вже знає це, бо йому розповіла сестра. Джулі каже, що він сказав: "Вона прийшла до мене минулого тижня і сказала, що померла". При цьому він сказав це "посміхаючись, ніби його це влаштовувало", продовжила вона. "У мене мурашки по шкірі, коли я розповідаю вам цю історію", - зізналася медсестра.

Пізніше цього року Джулі збирається випустити книжку під назвою "Нічого боятися", яку було оголошено як "втішне та інформативне керівництво, що розкриває таємницю нашої подорожі наприкінці життя".

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