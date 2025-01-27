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Найкращі сидерати для городу: захистять і удобрять ґрунт, покращать урожай

Віталій Кірсанов
27 січня 2025, 14:14
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Сидерати збагачують ґрунт корисними речовинами і підвищують урожайність овочів.
сидерати
Який найкращий сидерат/ колаж: Главред, фото: скріншот YouTube-каналу "Иванова Наука"

Ви дізнаєтеся:

  • Що таке рослини сидерати
  • Користь і шкода сидератів
  • Види сидератів
  • Коли і як сіяти сидерати

Сидерати - це рослини, які відновлюють землю і надають їй особливих властивостей. Вони захищають поле від бур'янів, сильного вітру та збагачують землю корисними елементами. Після того, як сидерати виконали свою роль, їх зрізають і використовують як добриво. Главред розповість про види сидератів, а також про їхню користь і шкоду.

Автор YouTube-каналу "Иванова Наука" також розповів, який сидерат можна вважати найкращим.

До рослин сидератів належать швидкорослі, однорічні культури. Вивчаючи, як правильно посіяти сидерати, потрібно враховувати тип і стан ґрунту, кліматичні особливості регіону та призначення сидерата. Якщо постійно сіяти один вид рослин, це не буде сидератом. Так можна тільки захистити поле від ерозії. Приміром, сіючи тільки гірчицю, аграрій отримає не тільки користь, а й шкоду від розвитку хвороб, однакових з іншими сільськогосподарськими культурами.

Овочі, ягоди забирають багато поживних речовин із ґрунту. Так, після сезону врожаю земля залишається збіднілою, з хворобами та шкідниками. Органічні та мінеральні добрива можуть чинити негативний вплив на мікрофлору землі, а сидерати відновлюють родючість і оздоровлюють її.

На легких ґрунтах засівають сераделлу, кормовий горох, жовтий люпин і білу гірчицю. На середньо ущільнених - соняшник, горох, польові боби та синій люпин. На полях із в'язкою землею доцільно посадити соняшник, боби та вику. Біла гірчиця і фацелія - універсальні сидерати, які можна сіяти на будь-яких типах ґрунтів.

Дивіться відеоролик про те, який сидерат можна вважати найкращим.

Користь і шкода сидератів

Сидерати - це безпечні зелені добрива. Їх можна скосити і залишити на поверхні, щоб захистити поле від промерзання або закопати і збагатити його корисними речовинами. Коріння рослин, коли перегниває, покращує структуру ґрунту.

Основна користь сидератів:

  • відновлюють шар гумусу;
  • відновлюють мікрофлору землі та виносять поживні речовини у верхні шари;
  • прискорюють потрапляння мікроелементів до рослин;
  • допомагають боротися зі шкідниками та хворобами;
  • запобігають ущільненню та покращують структуру землі;
  • зменшують кількість бур'янів на ділянці;
  • перешкоджають ерозії;
  • підвищують вологість завдяки утриманню снігу;
  • дають швидкий ефект без органічних чи мінеральних добрив.

Крім позитивних моментів, застосування сидератів має низку недоліків:

  • деякі зелені добрива є розповсюджувачами паразитів;
  • у разі густої посадки (впритул), сидерати виділяють занадто багато азоту, що негативно впливає на цвітіння і плодоношення основних культур;
  • після сидератів не варто висаджувати основні культури, які належать до тієї ж родини - вони мають ті ж хвороби і шкідників;
  • зниження врожайності основних культур у перший рік посіву зелених добрив - землі потрібен час. Тому слід бути готовим до незначного зниження врожайності та збільшення кількості бур'янів.

Сидерати слід садити тоді, коли ґрунт втратив корисні речовини, але аграрій не хоче їх оновлювати за допомогою хімічних добрив.

Види сидератів:

Сидерати відрізняються своїми унікальними властивостями: одні розпушують ґрунт, інші - насичують його азотом і захищають від ерозії.

Рослини сидерати: список

Єдиного універсального сидерата не існує. Треба підбирати зелені добрива залежно від сезону і типу ґрунту:

  • Бобові - горох, квасоля, люцерна, сочевиця, люпин, конюшина, соя.
  • Злакові - пшениця, овес, ячмінь, жито, сорго.
  • Ячмінь.
  • Гречані - гречка.
  • Водолистяні - фацелія.
  • Хрестоцвіті - ріпак, гірчиця, редька та суріпиця.
  • Складноцвіті - соняшник і календула.
  • Амарантові - амарант.

Коли і як сіяти сидерати

Розглядаючи як правильно сіяти сидерати, слід звернути увагу на те, що рослини можна сіяти в будь-яку пору року, крім зими. Проте найкращий ефект буде перед посадкою сільськогосподарських культур і після збирання врожаю. Кожна культура має свій сезон.

Рослини сидерати - це найкраще природне добриво для ґрунту. Найбільш оптимальний період для посіву - з кінця серпня до середини вересня.

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