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Лазерні указки для котів: чи є вони дійсно корисними - відповідь ветеринара

Даяна Швець
7 жовтня 2024, 15:38оновлено 7 жовтня, 16:36
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Щоб лазерні ігри були безпечними, важливо дотримуватись кількох правил.
кот, лазер
Експерти пояснили, чи корисний котам лазер / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: petpop

Багато грайливих котів отримують задоволення, ганяючись за червоними точками, які створюють лазерні указки. Часто інші іграшки можуть бути їм не так до душі, і саме лазер є улюбленою розвагою. Практикуючий лікар-ветеринар Тіффані Пол в статті для PetMD дала відповідь на запитання, чому ж саме котам подобається лазер і чи не є така гра шкідливою для них.

Чому коти люблять лазери?

Коти мають природний інстинкт, тому вони ще ті мисливці. Ці хитруни-хижаки часто відчувають сильне бажання переслідувати дрібних тварин, таких як птахи, гризуни або комахи.

Цей інстинкт можна чітко спостерігати, коли ваш улюбленець уважно стежить за комахою на підлозі або захоплено спостерігає за птахами у дворі. Це також дає більше розуміння, чому коти, які гуляють на вулиці, іноді приносять господарям "подарунки" у вигляді впольованих тваринок.

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Чи є лазери шкідливими для котів?

Деякі люди вважають, що лазерні указки можуть бути небезпечними для котів. Насправді, при правильному використанні вони є безпечними і можуть навіть приносити користь.

Щоб лазерні ігри були на плюс, важливо дотримуватись кількох правил:

  1. Не перевантажуйте кота під час гри, особливо якщо він зазвичай малорухливий. Починайте з повільних рухів.
  2. Уникайте світіння в очі коту або на високі поверхні, щоб не отримати травм.
  3. Кіт повинен іноді "ловити" лазерну точку, щоб відчувати успіх і зберігати інтерес до гри.

Користь від лазерних ігор для котів

Лазерні указки можуть допомагати котам залишатися активними, підтримувати здорову вагу і отримувати розумову стимуляцію. А особливо для тих домашніх хвостатих, які можуть вести малорухливий спосіб життя.

"Використовуючи природний інстинкт полювання у котів, ми можемо допомогти їм залишатися розумово і фізично здоровими. Лазерна указка може стати відмінним інструментом для активізації вашого кота в поєднанні з правильною дієтою. Лазери також можуть бути корисними для зближення котів.

Наприклад, коли ви намагаєтеся познайомити двох котів, лазерна указка може стати ефективним відволіканням, поки вони знаходяться в одній кімнаті. Кожен кіт повинен мати своє власне світло лазера, за яким він може ганятися, і лазери повинні рухатися у різні сторони. Поки коти ще не знайомі добре, утримуйтеся від того, щоб змушувати їх грати разом з одним світлом", - пояснює лікарка.

Як безпечно грати з котом за допомогою лазерної указки

Почніть з невеликих рухів лазера поблизу кота, імітуючи рухи здобичі. Давайте коту можливість іноді зловити точку, а потім продовжуйте гру, "втікаючи" від нього.

Не всі коти однаково активні, тому декому може знадобитися більше стимулу для гри. Якщо ваш улюбленець швидко втрачає інтерес, спробуйте додати трохи котячої м'яти.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Як прибрати шерсть свійських тварин - інфографіка / Главред

Що робити, якщо кіт не реагує на лазери?

Це цілком нормально, якщо ваш кіт не сильний любитель гри з лазером. Не варто засмучуватись, адже існує багато інших іграшок, які можуть зацікавити його. Починаючи від мишей на дистанційному керуванні, закінчуючи іграшками з пір'ям або навіть бульбашками.

"Можливо, вам доведеться спробувати кілька різних типів іграшок, щоб знайти ту, яка найбільше подобається вашому коту. Але не засмучуйтесь, якщо ви поки не знайшли потрібну іграшку. Для будь-якого бюджету можна знайти ту, яка змусить кота рухатися", - стверджують лікарі.

Як правильно гладити кота?

Багато кішок люблять, коли їх гладять або злегка розминають лапи. М'яке погладжування подушечок лап кішкам теж сподобається. Самі кігті область навколо них дуже чутливі, тому гладити їх потрібно кінчиками пальців, не натискаючи сильно. Погладжування зліва і справа вздовж корпусу, як правило, дуже приємне кішкам.

Новини про котів - що відомо

Зооексперти також розповіли, які людські звуки подобаються котам. Ці чотирилапі мають особливі звукові вподобання, і серед них є сім основних звуків, які допомагають їм відчувати себе комфортно та спокійно.

Також існують речі в домі, які лякають та не подобаються котам. Тваринка житиме в набагато комфортніших та безпечніших умовах, якщо знатиме, що йому нічого не загрожує.

За котами закріплений стереотип, що вони свавільні тварини, однак, попри всі риси характеру, їх також можна навчити виконувати команди - як зробити це правильно.

Окрім цього, експерти пояснили, чому коти так люблять стрибати. Наприклад, коли котик хворий або травмований, він прагне піднятися вище, щоб не бути доступним для потенційних загроз.

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