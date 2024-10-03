Порушують душевний спокій: які речі в домі лякають та не подобаються котам

Багатьом тваринам потрібно допомагати адаптуватися, забезпечуючи їм місця для сховку та поступово знайомлячи їх з новими чи гучними об'єктами.

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Є певні речі вдома, які котикам не сильно до душі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Щоб почуватися вдома комфортно та безпечно, котам потрібно трохи часу, щоб звикнути, а також упевнитися, що навколо немає потенційних загроз. Частіше за все, ці чотирилапі не люблять великі предмети або ті, що створюють гучні звуки. Саме тому деякі побутові речі, такі як пилососи чи фени, можуть їх лякати та викликати роздратування.

Кіт житиме в набагато комфортніших та безпечніших умовах, якщо знатиме, що йому нічого не загрожує. Ось список від експертів Сatster про кілька звичних побутових предметів, яких можуть боятися коти:

Пилосос

Оскільки коти мають дуже чутливий слух, шум пилососа є для них неприємним. Окрім гучності, пилососи можуть бути великими та мати підсвітку, що також лякає деяких котів. А автоматичні пилососи додають ще більше невизначеності для хвостатих, оскільки кішка не знає, в котру мить пристрій увімкнеться, що викликає додатковий страх.

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Колонки

Гучні звуки колонок також дуже несподівані, і можуть сильно налякати бідолашну кицю, адже тварина не може передбачити момент їхнього увімкнення. Окрім цього, вібрації від колонок також можуть викликати у котів дискомфорт, змушуючи їх ховатися або тікати в іншу кімнату.

Як правильно гладити кота? Багато кішок люблять, коли їх гладять або злегка розминають лапи. М'яке погладжування подушечок лап кішкам теж сподобається. Самі кігті область навколо них дуже чутливі, тому гладити їх потрібно кінчиками пальців, не натискаючи сильно. Погладжування зліва і справа вздовж корпусу, як правило, дуже приємне кішкам.

Блендер

Навіть для нас, людей, звук кухонного блендера не є симфонією для вух, а що вже говорити про котів, чий слух набагато гостріший? Гучне і неприємне звучання стає ще більш дратівливим і тривожним, тому коти часто уникають перебування на кухні, коли їх використовують.

Фен

Фен також є поширеним джерелом страху для котів. Однак тут не лише через його гучність, але й через потік гарячого повітря. До того ж, з психологічної точки зору, фен може асоціюватися в кота з тим, що ви скоро покинете дім, що особливо тривожить тварин, схильних до страху розлуки.

Чайник

Чайники з пронизливим свистом під час кипіння води можуть викликати у кота тривогу. А того ж, якщо кішка колись торкнулася гарячого чайника, вона може запам'ятати цей негативний досвід і уникати його в майбутньому.

Телевізор

Для котів телевізор може здаватися незрозумілим пристроєм, який випромінює звуки, світло і зображення. Несподівані увімкнення телевізора можуть налякати кішку, а його великий розмір додає страху.

Повітряні кульки

На перший погляд цікава забавка, коли кіт встромляє кігті в кульку, лопається, створюючи гучний звук. Це лякає тварину, а також викликає подив через те, що кулька зникла. Після цього коти зазвичай уникають кульок, боячись повторення подібної ситуації.

Нові предмети

Коти дуже уважні до свого середовища і легко помічають будь-які зміни. Деякі з них можуть бути обережними щодо нових речей у домі, особливо з невідомими раніше запахами: будь то нові меблі, прилади чи навіть іграшки. Зазвичай страх перед новими предметами зникає через кілька днів, коли кішка розуміє, що вони не становлять загрози.

Загалом, коти можуть не любити гучні звуки або предмети, які видають різкі шуми.

"Деякі з них можуть поступово звикнути до цих предметів, але багато котів все одно відчувають страх. Тому важливо допомагати коту адаптуватися до нових предметів у домі повільно, надаючи йому можливість ховатися, коли це необхідно. Такі заходи допоможуть зменшити страх і тривогу у котів, коли ви користуєтеся звичайними побутовими предметами", - пояснюють експерти.

Скільки разів на день потрібно годувати кота / Инфографика: Главред

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