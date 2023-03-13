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"Зі стін почав капати мед": будинок подружньої пари перетворився на гігантський вулик

13 березня 2023, 14:33
Родині виставили рахунок на 10 000 фунтів стерлінгів за видалення вулика.
Пара знайшла в будинку гігантський Вулик, по стінах якого почав капати мед
Пара знайшла в будинку гігантський Вулик, по стінах якого почав капати мед / dailystar.co.uk

Подружжя у Великобританії виявили гігантський вулик у своєму будинку тільки тоді, коли мед почав капати по стінах.

Кейт Демпсі розповіла, що спочатку на стінах з'явилися темні плями. Вона думала, що це звичайна волога, але коли в будинку почав поширюватися солодкий запаху, то довелося їм звертатися до фахівців, пише dailystar.

Піднявши мостини свого будинку в 41 - річна жінка виявила неймовірне - весь простір було забито двометровими сотами і літрами меду.

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"Ми ніколи не бачили нічого подібного. Сам об'єм вулика був величезний. Ми продовжували зрізати дошки, і все більше і більше сот з'являлося", - зізналася Кейт.

Жінка була шокована побаченим
Жінка була шокована побаченим / dailystar.co.uk

Сім'ї виставили рахунок на 10 000 фунтів стерлінгів за видалення вулика та всього меду, тому пара та друзі наділи гумові рукавички та за чотири тижні прибрали 20 мішків для сміття з медом.

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Автор: Сергій Кущ
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