"Зі стін почав капати мед": будинок подружньої пари перетворився на гігантський вулик

Подружжя у Великобританії виявили гігантський вулик у своєму будинку тільки тоді, коли мед почав капати по стінах.
Кейт Демпсі розповіла, що спочатку на стінах з'явилися темні плями. Вона думала, що це звичайна волога, але коли в будинку почав поширюватися солодкий запаху, то довелося їм звертатися до фахівців, пише dailystar.
Піднявши мостини свого будинку в 41 - річна жінка виявила неймовірне - весь простір було забито двометровими сотами і літрами меду.
"Ми ніколи не бачили нічого подібного. Сам об'єм вулика був величезний. Ми продовжували зрізати дошки, і все більше і більше сот з'являлося", - зізналася Кейт.
Сім'ї виставили рахунок на 10 000 фунтів стерлінгів за видалення вулика та всього меду, тому пара та друзі наділи гумові рукавички та за чотири тижні прибрали 20 мішків для сміття з медом.
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