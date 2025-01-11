IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть заховану парасольку за 5 секунд

Спробуйте розгадати дуже складну, але цікаву оптичну ілюзію.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії - це більше, ніж просто ігри для мозку. Це - хитромудро розроблені візуальні головоломки, які перевіряють, як швидко ви можете ідентифікувати приховані зображення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній грі з оптичними ілюзіями захована парасолька. І вам належить знайти її протягом п'яти секунд.

Чи готові ви перевірити свій інтелект і відточити концентрацію уваги?

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Дивіться уважно на картинку. У цій оптичній ілюзії захована парасолька, яку не так-то просто виявити.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Лише 2% людей можуть розгадати цю головоломку за 5 секунд. Ви один із них?

Зосередьтеся, проаналізуйте деталі, і нехай ваш мозок помітить контури, що нагадують парасольку.

Все ще не можете знайти її? Ці оптичні ілюзії дуже складні! Перевірте відповідь нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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