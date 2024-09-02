Coca-Cola і 10 хвилин часу: спосіб, як швидко відмити наліт унітазу

Якщо всі класичні методи вам не до душі, а під рукою є літр або два Coca-Cola, варто спробувати видалити накопичення з унітазу з цим нестандартним лайфхаком.

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Кока-кола допоможе в прибиранні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Coca-Cola і прибирання – здавалось би, що тут спільного? Однак експерти Luce переконані, що миття солодкою водою унітазу – далеко не просто маркетинговий хід. Річ у тім, що у цьому напої є інгредієнт, який додають в засоби для миття.

Як очистити унітаз кока колою?

Кислоти в Coca-Cola повільно видаляють стійкі плями та накопичення, які потім змиваються під час процесу очищення. Якщо ви ненавидите мити унітази хімією з неприємним запахом, тоді цей вид прибирання для вас.

Як часто мити унітаз? Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння. відео дня

Ось кроки, як очистити туалет за допомогою кока-коли:

Розігрійте кока-колу в мікрохвильовці. Слідкуйте, щоб не закипіло. Зверніть увагу, що спершу вам доведеться помістити соду в ємність, придатну для мікрохвильової печі. Крім того, ви можете помістити колу в каструлю і дати їй покипіти на плиті. Покрийте весь унітаз колою. Налийте колу, починаючи з-під краю, і дайте їй зібратися до дна. Залиште колу на 2 години або на ніч для найкращих результатів. У цей час не користуйтеся туалетом. Використовуйте туалетну щітку, щоб очистити бруд під краєм і навколо дна. Змивайте воду в унітазі, поки кола повністю не вичерпається або поки вода не стане прозорою. Повторюйте за потреби, доки накип не зникне.

Чому тече вода в унітазі? Найчастіше вода в унітазі тече через проблеми з прокладкою всередині бачка - під арматурою або клапаном набору води, який не тримає її рівень. Проблема вирішується заміною прокладки, арматури або клапана.

Що цікаво, Coca-Cola також допомагає в видаленні іржі, плям від білизни, відбілювання потьмянілого металу, чистці пригорілих каструль та навіть в митті вікон.

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