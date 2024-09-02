УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Coca-Cola і 10 хвилин часу: спосіб, як швидко відмити наліт унітазу

Даяна Швець
2 вересня 2024, 20:11
41
Якщо всі класичні методи вам не до душі, а під рукою є літр або два Coca-Cola, варто спробувати видалити накопичення з унітазу з цим нестандартним лайфхаком.
Кока-кола, унитаз
Кока-кола допоможе в прибиранні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Coca-Cola і прибирання – здавалось би, що тут спільного? Однак експерти Luce переконані, що миття солодкою водою унітазу – далеко не просто маркетинговий хід. Річ у тім, що у цьому напої є інгредієнт, який додають в засоби для миття.

Як очистити унітаз кока колою?

Кислоти в Coca-Cola повільно видаляють стійкі плями та накопичення, які потім змиваються під час процесу очищення. Якщо ви ненавидите мити унітази хімією з неприємним запахом, тоді цей вид прибирання для вас.

Як часто мити унітаз?

Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння.

відео дня

Ось кроки, як очистити туалет за допомогою кока-коли:

  1. Розігрійте кока-колу в мікрохвильовці. Слідкуйте, щоб не закипіло. Зверніть увагу, що спершу вам доведеться помістити соду в ємність, придатну для мікрохвильової печі. Крім того, ви можете помістити колу в каструлю і дати їй покипіти на плиті.
  2. Покрийте весь унітаз колою. Налийте колу, починаючи з-під краю, і дайте їй зібратися до дна.
  3. Залиште колу на 2 години або на ніч для найкращих результатів. У цей час не користуйтеся туалетом.
  4. Використовуйте туалетну щітку, щоб очистити бруд під краєм і навколо дна.
  5. Змивайте воду в унітазі, поки кола повністю не вичерпається або поки вода не стане прозорою.
  6. Повторюйте за потреби, доки накип не зникне.

Чому тече вода в унітазі?

Найчастіше вода в унітазі тече через проблеми з прокладкою всередині бачка - під арматурою або клапаном набору води, який не тримає її рівень. Проблема вирішується заміною прокладки, арматури або клапана.

Що цікаво, Coca-Cola також допомагає в видаленні іржі, плям від білизни, відбілювання потьмянілого металу, чистці пригорілих каструль та навіть в митті вікон.

Радимо також прочитати, як відмити духовку без хімії. Все дуже просто - наріжте лимони шматочками та покладіть в посудину, заливши звичайною водою.

Також існує дуже простий, але ефективний спосіб, як позбутися іржі на сковороді. Спробуйте скористатися простою порадою, яка допоможе повністю відновити посуд.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Coca-Cola прибирання унітаз
Реклама

Головне за день

Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

20:27 Україна
Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

20:12 Світ
Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

19:30 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася 30528

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати Ja Ja - що це означає 17767

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати "Ja Ja" - що це означає

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи 5391

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи

Вдарить +8 градусів: у яких областях України різко похолодає 4123

Вдарить +8 градусів: у яких областях України різко похолодає

Останні новини

20:27

Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

20:12

Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

20:11

Coca-Cola і 10 хвилин часу: спосіб, як швидко відмити наліт унітазу

19:56

У Польщі відхрестилися від слів свого ж міністра про збиття ракет РФ

19:36

Лише сучасний "Шерлок Холмс" знайде цифру 5: загадку потрібно розгадати за 7 секунд

У Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ ГетьманУ Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ Гетьман
19:30

Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

19:30

Путіну загрожує ультиматум від України, червоні лінії остаточно перекресленіПогляд

19:29

Вдарять грози, дощі та штормовий вітер: синоптик назвала дату похолодання

19:22

Жорстокі бої за Покровськ: Мусієнко дав невтішний прогноз на осінь

Реклама
19:14

Вплив на людей і техніку: прогноз магнітних бур на 2-4 вересня

19:10

Графік вимкнення світла на 3 вересня: у які години не буде електроенергії

18:45

Шкідників просто не стане: найкорисніші квіти для красивого саду

18:42

Відновлення Чигиринської АЕС: Кошарна розкрила, чому станція не потрібна Україні

18:40

2 дуже складні періоди у вересні: названо дати, коли потрібно бути обережнимиВідео

18:40

Рівненська АЕС була на межі: подробиці однієї з останніх атак РФ на Україну

18:22

Зеленський розкрив мету Курської операції та назвав "найгарячішу" точку на фронті

18:07

Коли закінчиться війна: військовий назвав єдиний спосіб зупинити РФВідео

17:54

Масована атака на Київ: чому Росія почала "засипати" місто ракетами - експерти

17:33

Національний кешбек стартував в Україні: як отримати до 3000 гривень на місяць

17:29

Перед візитом Гроссі: Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС

Реклама
17:26

Що потрібно винести з дому, щоб позбутися всього негативу - важливі прикмети

17:15

"Росіяни будуть шоковані": в ОП не виключають масовані удари вглиб РФ

16:59

Треба знайти дивний мішок за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших

16:55

Ризик того не вартий: які речі не можна класти в пральну машину

16:50

Церковне свято 3 вересня: що заборонено робити у день мучениці Василиси

16:26

Деталі вартості будівництва й ремонту доріг мають бути відкриті – Держаудитслужба

16:12

Нафтобаза росіян у Пролетарську палала 9 днів, але виявлено ще одне вогнище

16:01

"Українцям треба думати, як вижити взимку": обмеження світла будуть 3-4 роки – Кошарна

15:54

Приносять нещастя: які речі не можна купляти на секонд-хенді

15:51

Харків під обстрілом РФ: у місті серія потужних вибухів, є поранені

15:51

У Рівному лікарі онкоцентру влаштували танці на столах: керівництво закладу звільнюєтьсяВідео

15:44

Нацбанк має намір замінити всі "копійки": що зміниться для українців

15:37

"Буде важка зима": експерт зізналась, як обстріли ГЕС та ТЕС "вдарять" по енергетиці

15:28

Просто в день народження: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

15:23

У ЄС вимагають від Монголії арешту Путіна за ордером МКС: гучна заява Брюсселя

15:17

"Єдині новини" – друг ДШВ: телемарафон доєднується до систематичної підтримки Десантно-штурмових військ новини компанії

15:03

Попри членство в НАТО: Туреччина подала заявку на вступ до альянсу БРІКС - ЗМІ

14:49

Магніти для удачі: 4 знаки зодіаку, яким щастить від природи

14:48

Повернення Ґандальфа: сер Ієн Маккеллен здивував заявою

14:47

Прикмети і забобони тут ні до чого: для чого потрібно ставити сіль на підвіконня

Реклама
14:35

"Паляниця" вдарила по Криму у серпні: усе, що відомо про ракету-дрон ЗСУ

14:33

Чому не варто викидати чорні банани: оригінальний рецепт, як спекти смачний хліб

14:22

Нардеп-втікач Дмитрук "засвітився" в Лондоні: ЗМІ розкрили, хто його супроводжуєВідео

14:01

Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot: подробиці

14:01

Замикання забере не одне життя: як перевірити справність проводки в домі

14:00

Росія здатна спровокувати аварію на Курській АЕС, є ризики другого Чорнобиля - Кошарна

13:51

"По-моєму, я вбилася": путіністка Лоліта покинула РФ - що сталося

13:48

Вперше за час війни: РФ вдарила по Харкову унікальними "ракетами-бомбами"

13:27

Стало відомо, на які умови розраховує Україна для вступу в НАТО

13:23

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Драконам - гнів, Коням - бунт

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти