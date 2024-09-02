Як відмити духовку без хімії: для цього знадобиться звичайнісінький лимон

Наріжте лимони шматочками та покладіть в посудину, заливши звичайною водою.

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Як почистити духовку лимоном / колаж: Главред, фото: pexels

Духовка буде блищати не лише за допомогою дорогих хімічних засобів, однак і з використанням звичайного лимону. Експерти зі сторінки ADDITIVE-FREE LIFESTYLE поділилися незвичним способом, як почистити духовку за допомогою цитрусу.

Що необхідно, щоб духовка стала чистою?

2-3 лимони

ємність з водою

Як відмити духовку паром?

Наріжте лимони шматочками та покладіть в посудину, заливши звичайною водою. Лимони необхідно випікати 30 хвилин в духовці, розігрітій до 200°C.

Після процедури вимкніть духовку, однак дверцята не відкривайте, а залиште зачиненими, щоб вода з лимоном охолола. Утворена пара розпарить духовку і зробить легшим видалення жиру та забруднень.

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Як часто мити унітаз? Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння.

Як правильно мити духовку?

Чищення розпочинайте тоді, коли духовка і вода охолонуть до комфортної температури.

Акуратно протріть скло та внутрішні поверхні духовки мочалкою. Щоб ефект був кращим, змочіть віхоть у воді з лимоном, що залишилася в каструлі. Якщо забруднення є настільки сильними, що не зникають так просто, використовуйте сам лимон. Для цього потріть ним забруднені ділянки, щоб видалити стійкі плями.

Як не пошкодити духовку під час миття?

Зверніть увагу, щоб не пошкодити поверхні, будьте дуже обережними та уважними під час очищення.

Використовуйте віхоть, який не подряпає скло та уникайте потрапляння води на електричні деталі духовки, щоб вони не зазнали пошкоджень.

Після завершення очищення дайте духовці просохнути, щоб уникнути утворення залишкової вологи.

Як ще можна швидко помити жалюзі? Можна помити жалюзі й не знімаючи їх із вікна. Для цього знадобиться зробити мильний розчин: потрібно натерти брусок мила на 2-3 столові ложки стружки і розчинити їх у 3 літрах теплої води. Таким розчином можна жалюзі з металу губкою. Після промивання потрібно промити їх звичайною водою і витерти насухо.

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