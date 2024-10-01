Обнулення незгод чотирьох знаків: чиє життя змінить жовтневе сонячне затемнення

2 жовтня 2024 року варто готуватися до ще одного затемнення на осі Терезів. В цей період деякі знаки можуть очікувати особливо інтенсивні події.

https://glavred.net/horoscope/obnulenie-nevzgod-chetyreh-znakov-chyu-zhizn-izmenit-solnechnoe-zatmenie-oktyabrya-10601444.html Посилання скопійоване

Жовтневе затемнення може вплинути на деякі знаки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Жовтень 2024 року принесе з собою у життя інтенсивність, якої ми давно не бачили. Цього місяця одразу два знаки можуть видихнути з полегшенням: серія затемнень на осі Овен-Терези завершується і місячні вузли переходять до Діви та Риб. Людство чекають зовнішні, далекосяжні наслідки, а зміни змусять нарешті визнати власні помилки і рухатися вперед сміливо, пояснюють астрологи Collective World.

"Перше затемнення Терезів біля південного вузла відбулося 14 жовтня 2023 року, що стало початком геополітичного кошмару, який вивів нас із байдужості та показав справжні жахи воєнного часу. Протягом наступних дванадцяти місяців ми різко коливалися між крайнощами війни і миру, агресії і любові, страху і надії. Амбіційний і часом безжалісний воїн, Овен, боровся за індивідуальність і незалежність, тоді як справедливі й розважливі Терези шукали баланс у хаосі", - пояснюють астрологи.

2 жовтня 2024 року варто готуватися до ще одного затемнення на осі Терезів. В цей період деякі знаки можуть очікувати особливо інтенсивні події.

відео дня

Ось як це затемнення може вплинути на деяких представників астрологічного кола.

Овен.

Затемнення впливатиме на ваші стосунки та довготривалі зобов’язання. Деякі з вас можуть одружитися, розлучитися або почати новий етап у відносинах. Будьте готові до несподіванок і не бійтеся змінювати плани, якщо потрібно.

Рак.

У вас можливі зміни в сімейному житті. Деякі з вас можуть зачати дитину, народити або переїхати до нового дому. Інші можуть прощатися з родичами або продавати будинок дитинства. Це кінець одного етапу і початок нового.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Терези.

Ви у центрі подій, адже затемнення зачіпає ваш дім особистої ідентичності. Це час для змін: ви можете вирішити змінити зовнішність або вирушити в подорож для самопізнання. Якщо щось у вашій особистості більше не відповідає вам, затемнення допоможе позбутися цього.

Козеріг.

Затемнення зачіпає вашу кар’єру та репутацію. Якщо ви планували запускати новий проєкт або змінити свій імідж, це хороший момент. Але майте на увазі, що ви не зможете контролювати всі події — і це нормально.

Що має враховувати читач? Цей матеріал містить лише інформаційний характер. Надмірне вживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Гороскоп на жовтень 2024

Про сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року розповідала і астролог Анжела Перл. За її словами, це затемнення змінить життя деяких знаків зодіаку

Астролог Анжела Перл склала гороскоп на жовтень 2024 року для Левів. Цього місяця цей знак очікуватимуть нові люди, важлива зустріч та другий шанс.

Також Главред розповідав про 3 знаки зодіаку, яких у жовтні чекає справжній тіумф. Незалежно від того, чи йдеться про любов, кар'єру чи особистісний розвиток, три знаки будуть на вершині.

А от астролог Влад Росс розповів про знаки, для яких жовтень стресу не принесе. Для них цього жовтня не очікуються кардинальні зміни або сильні астрологічні події, які б викликали стрес чи суттєвий прогрес.

Інші новини про гороскопи:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред