УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Шанс видихнути з полегшенням: Росс про знаки, для яких жовтень стресу не принесе

Даяна Швець
29 вересня 2024, 01:00
43
Для цих знаків у жовтня не очікуються кардинальні зміни або сильні астрологічні події, які б викликали стрес чи суттєвий прогрес.
Девушка, Влад Росс, астрология, знаки зодиака
Росс описав знаки, для яких жовтень буде нейтральним / depositphotos.com/ua, УНИАН

Астролог Влад Росс розповів Главреду, для яких знаків зодіаку жовтень буде абсолютно нейтральним. Тобто, таким чином, це період, коли астрологічні впливи не є яскраво вираженими, а планети не чинять значного негативного або позитивного впливу на життя представників того чи іншого знаку. У такий місяць зазвичай не очікуються кардинальні зміни або сильні астрологічні події, які б викликали стрес чи суттєвий прогрес.

Хто такий Влад Росс

Влад Росс – український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків та зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрийському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

Телець

У жовтні 2024-го на Тельця чекає багато роботи, і далеко не завжди це буде та робота, яка йому подобається. Але Телець буде затребуваний на всі 100%. Крім того, зараз саме час задуматися про те, чи не можуть захоплення Тельця стати джерелами додаткового доходу.

відео дня

Девіз цього місяця для Тельця – потрібно перебувати в центрі свого життя, а не на узбіччі чужого. Загалом, жовтень буде середнім, відносно сприятливим для Тельця.

Сприятливі дні жовтня-2024: 3, 8, 12, 16, 28.

Несприятливі дні жовтня-2024: 1, 15, 23, 24, 30.

Кар'єра і гроші. У першій половині жовтня Тельця на роботі завантажать рутинними справами, але сил йому вистачить на все, і результати порадують. Фінансова ситуація не викликає серйозних побоювань, проте не варто витрачати гроші даремно, оскільки особливо великих доходів зірки Тельцю не обіцяють.

Особисте життя. У жовтні у Тельця все має бути спокійно і тихо. Якщо не вистачає позитивних емоцій в особистому житті, то саме час завести домашнього улюбленця: турбота про собаку або кішку об'єднає всю сім'ю, дорослих і дітей. У другій половині місяця пари, які живуть у цивільному шлюбі, ухвалять рішення вирушити до РАГСу.

Здоров'я. У жовтні Телець ризикує підхопити інфекційне захворювання, особливо грип або коронавірус. У першій половині місяця можливі психосоматичні розлади: потрібно уникати стресів і поспішати відновити душевну рівновагу. А в другій половині місяця потрібно стежити за тиском, та й серце може похитуватися.

Лев

Жовтень-2024 подарує Леву шанс зав'язати нові знайомства. Місяць обіцяє цікавим і рівним, хорошого буде більше, ніж поганого.

Девіз жовтня для Лева – якщо хочете змін, самі змінюйте все навколо себе.

Сприятливі дні жовтня-2024: 4, 6, 11, 20, 23.

Несприятливі дні жовтня-2024: 7, 15, 22, 29, 30.

Кар'єра і гроші. У жовтні у Лева буде шанс піднятися кар'єрними сходами і вирішити питання з працевлаштуванням. Найлегше це буде зробити в середині місяця. 5-15 жовтня перед Левом відкриються нові перспективи і можливості. Особливо цей період гарний для тих Левів, чия робота пов'язана з інформацією, логістикою, навчанням, журналістикою.

На початку жовтня, 1-5 числа, Леву важливо тримати свої фінанси під контролем і особливо не витрачати. У середині місяця можна розраховувати на надбавку до зарплати або премію.

Особисте життя. Сімейне життя Лева в жовтні-2024 увійде в спокійне русло. У середині місяця кохана людина зробить подарунок, який не тільки припаде Леву до смаку, а й дасть змогу закрити очі на колишні непорозуміння. Наприкінці жовтня можливі спалахи ревнощів, тому Леву важливо стримувати себе.

Вільним представникам знака далекі подорожі в останній тиждень місяця можуть принести незвичайне перспективне знайомство, особливо з іноземцем, яке може закінчитися шлюбом.

Здоров'я. Енергетичний потенціал Лева в жовтні буде досить великим. Однак є ризик травмувати пальці рук, тому потрібно бути гранично уважним, особливо це стосується музикантів. Жовтень сприятливий для боротьби Лева із зайвою вагою і поганими звичками.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодіаку / Инфографика: Главред

Скорпіон

У жовтні 2024 року зірки радять Скорпіону насолоджуватися самотою і спокоєм, частіше виїжджати з міста на природу, щоб побути з близькими людьми або на самоті. Скорпіону важливо цього місяця не привертати до себе зайвої уваги. Загалом, місяць буде так собі, ні хороший, ні поганий.

Сприятливі дні жовтня-2024: 6, 11, 20, 25, 26.

Несприятливі дні жовтня-2024: 1, 8, 15, 16, 23.

Кар'єра і гроші. Жовтень буде сприятливим місяцем для роботи і кар'єри Скорпіона. Можливе кар'єрне зростання. Однак не варто покладатися на друзів, начальників і колег – усе, чого зможе досягти Скорпіон, буде результатом його власної особистої позиції і праці, вчинків і рішень.

Витрати Скорпіона в середині жовтня можуть перевищити доходи, тому потрібно заздалегідь оцінювати свої фінансові можливості і намагатися не виходити за межі бюджету.

Особисте життя. У жовтні в особистому житті Скорпіона все таємне стане явним. Якщо Скорпіон перебуває у стосунках, які ретельно приховував, то цього місяця про них дізнаються оточуючі. У середині місяця можливі конфлікти з чоловіком або дружиною.

Вільним Скорпіонам зірки поки не можуть пообіцяти нічого перспективного, крім таємного роману.

Здоров'я. Імунітет Скорпіона в жовтні буде дещо ослаблений. Щоб не підхопити вірус, зокрема, коронавірус, потрібно рідше бувати в громадських місцях. Перекуси в кафе та їдальнях протипоказані, оскільки є ризик отруєння. Цього місяця можуть загостритися хронічні недуги, тому важливо поквапитися з профілактикою. Не варто захоплюватися кавою і чаєм, категорично протипоказаний у жовтні алкоголь.

Козеріг

У жовтні 2024-го на Козерога чекає активний період, на спокійне життя можна навіть не розраховувати, оскільки буде жорсткий квадрат сонячного затемнення до цього знака зодіаку. Перед Козерогом постануть завдання, з яким він раніше не стикався. Втрачатися не варто, оскільки від уміння Козерога тримати удар залежатимуть підсумки місяця.

Сприятливі дні жовтня-2024: 6, 11, 17, 25, 27.

Несприятливі дні жовтня-2024: 9, 15, 18, 23, 30.

Кар'єра і гроші. Для роботи Козерога в жовтні зірки створять сприятливі аспекти, що прокладе шлях до успіху. Особливо це стосується тих представників знака зодіаку, чия робота пов'язана з наукою, творчістю, рекламою і подорожами.

Фінансова ситуація Козерога в жовтні покращиться і стабілізується, проте лише ближче до кінця місяця. А ось на початку місяця проявляться руйнівні тенденції, удари долі, тому не слід вкладати гроші в жодні фінансові проєкти, зокрема й у нерухомість.

Особисте життя. На Козерога в жовтні чекає мир і спокій в особистому житті. Важливо всі робочі питання і проблеми залишати на роботі, а, приходячи додому, занурюватися у справи сім'ї та рідних людей - це принесе Козерогу масу задоволення. Козерогам, які мріють зустріти свою другу половинку, варто приготуватися, оскільки інтерес до них із боку протилежної статі в жовтні буде забезпечений.

Здоров'я. У жовтні Козерогу потрібно буде зробити все заради підняття тонусу, і завдання перед ним стоїть серйозне, тому потрібно подбати, щоб здоров'я не підвело. Головне – встояти перед навалою вірусів: ГРВІ, коронавірус, грип можуть завдати Козерогу великих неприємностей, аж до пневмонії. У середині місяця рекомендується подбати про очі й не пересиджувати за монітором. Якщо зір падає, не можна зволікати з візитом до окуліста. Друга половина місяця сприятлива для лазерної корекції зору.

Що має враховувати читач?

Цей матеріал містить лише інформаційний характер. Надмірне вживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астролог гороскоп Влад Росс астрологічний прогноз гороскоп Лев гороскоп Скорпіон гороскоп Телець гороскоп Козеріг
Реклама

Головне за день

"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

02:03 Синоптик
Трамп "дуже прямо" пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський

Трамп "дуже прямо" пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський

23:54 Світ
Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

21:23 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні 30729

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні

Хто начальник: непроста загадка, яку зможуть розгадати одиниці 15203

Хто начальник: непроста загадка, яку зможуть розгадати одиниці

Залужний тане на очах : генерал поділився новиною з Британії і здивував видом 12817

Залужний "тане на очах": генерал поділився новиною з Британії і здивував видом

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: Овнам - сила, Скорпіонам - нові цілі, Дівам - стабільність 5262

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: Овнам - сила, Скорпіонам - нові цілі, Дівам - стабільність

Останні новини

03:04

Гороскоп на жовтень 2024 для Раків: трансформація в житті та хороші новини

02:37

Пропаганда РФ в паніці: окупанти перекидають нові сили на Курщину, але дедлайни "горять"

02:03

"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

01:00

Шанс видихнути з полегшенням: Росс про знаки, для яких жовтень стресу не принесе

28 вересня, субота
23:54

Трамп "дуже прямо" пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
23:13

"Влучно скосили": РФ вдарила по власних солдатах, які здавалися в полон ЗСУВідео

22:31

Скандал на Львівщині: главу навчального центру звинуватили в насильстві над дітьми

22:09

"Ядерний батіг - величезна загроза": експерт сказав, чи здатна РФ застосувати "ядерку"Відео

21:23

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

Реклама
20:26

На залізничному мосту в РФ пролунав потужний вибух: рух поїздів зупинили - ЗМІВідео

20:24

Дозвіл на удари по РФ і план перемоги України: в ОП зробили важливу заяву

19:36

Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

19:30

Троянди зацвітуть пишно, як ніколи: що обов'язково потрібно зробити у жовтніВідео

19:24

Передача Україні ракет Taurus: у Берліні висловилися щодо ударів по РФ

19:07

Путін реально розглядає можливість ядерного удару, але є нюанс - Розумний

18:38

В Україні воює 90​% військ Путіна: адмірал НАТО зробив заяву про війну з РФ

17:57

РФ атакує Харківщину бомбами та дронами: серед загиблих – суддя Верховного Суду

17:44

РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч "штиків": експерт розкрив серйозну загрозу для містаФото

17:24

У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

16:49

Головний стовп режиму Путіна: названо причину, чому його не можуть повалитиВідео

Реклама
16:36

Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

16:26

Ізраїль обезголовив "Хезболлу": ліквідований лідер угруповання Насралла

16:14

У Путіна велика проблема: ЗСУ перерізали логістику ворога - адмірал НАТО

15:48

Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою

15:31

У США зробили заяву про план перемоги України і вказали на важливий момент

15:31

Потрійний діагноз: популярна американська зірка розповіла про хвороби

15:24

Готував операторів Shahed: під Москвою ГУР ліквідувало полковника РФ

15:17

"Відбиваємо не лише вулиці, а й населені пункти": яка ситуація під Покровськом

15:09

В США зволікають: Байден не дотримується обіцянки щодо України - WSJ

15:07

Відома українська співачка виходить заміж

14:46

В одній з найгарячіших точок фронту: Буданов не злякався відвідати позиції ГУР

14:24

В ЄС розкритикували підтримку Угорщини китайського "мирного плану" для України

14:21

Війська РФ готуються до штурмів в одній з областей: ЗСУ розкрили подробиці

14:09

Квадробери вже в Україні: хто ці люди в масках з хвостами та чи є небезпека

13:35

Правила перетину кордону з ЄС змінюються: чи доведеться платити українцям

13:33

Гороскоп на жовтень 2024: прогноз для Близнюків від Анжели ПерлВідео

13:05

У Росії з'явився такий собі "Пригожин-2": чи буде другий похід на МосквуВідео

12:45

Гороскоп на жовтень 2024 для Тельців: другий шанс, зміна статусу й очищенняВідео

12:24

Вже 8 загиблих: Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по СумахФото

12:01

Вирішальний момент: Зеленський готується до переговорів - El País

Реклама
11:54

"Поставили на кін все": на яку напрямі відбувається вирішальна битва - Братчук

11:32

Контрнаступ РФ провалився: для ворога на Курщині виникла нова загроза - Попович

11:30

Війська РФ просуваються на Донеччині та захопили місто: у США розкрили деталі

11:15

Гороскоп на жовтень 2024: Плутон змінить життя Овнів назавждиВідео

10:48

Залужний "тане на очах": генерал поділився новиною з Британії і здивував видом

10:09

Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідківФото

10:00

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпВідео

09:39

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: Овнам - сила, Скорпіонам - нові цілі, Дівам - стабільністьВідео

09:39

Китай, Бразилія, Туреччина: "друзі" Росії виступили з критикою погроз Путіна

09:13

Чим змити стару побілку зі стелі: дуже легкий, але робочий спосібВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти