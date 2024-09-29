Шанс видихнути з полегшенням: Росс про знаки, для яких жовтень стресу не принесе

Для цих знаків у жовтня не очікуються кардинальні зміни або сильні астрологічні події, які б викликали стрес чи суттєвий прогрес.

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Росс описав знаки, для яких жовтень буде нейтральним / depositphotos.com/ua, УНИАН

Астролог Влад Росс розповів Главреду, для яких знаків зодіаку жовтень буде абсолютно нейтральним. Тобто, таким чином, це період, коли астрологічні впливи не є яскраво вираженими, а планети не чинять значного негативного або позитивного впливу на життя представників того чи іншого знаку. У такий місяць зазвичай не очікуються кардинальні зміни або сильні астрологічні події, які б викликали стрес чи суттєвий прогрес.

Хто такий Влад Росс Влад Росс – український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків та зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрийському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

Телець

У жовтні 2024-го на Тельця чекає багато роботи, і далеко не завжди це буде та робота, яка йому подобається. Але Телець буде затребуваний на всі 100%. Крім того, зараз саме час задуматися про те, чи не можуть захоплення Тельця стати джерелами додаткового доходу.

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Девіз цього місяця для Тельця – потрібно перебувати в центрі свого життя, а не на узбіччі чужого. Загалом, жовтень буде середнім, відносно сприятливим для Тельця.

Сприятливі дні жовтня-2024: 3, 8, 12, 16, 28.

Несприятливі дні жовтня-2024: 1, 15, 23, 24, 30.

Кар'єра і гроші. У першій половині жовтня Тельця на роботі завантажать рутинними справами, але сил йому вистачить на все, і результати порадують. Фінансова ситуація не викликає серйозних побоювань, проте не варто витрачати гроші даремно, оскільки особливо великих доходів зірки Тельцю не обіцяють.

Особисте життя. У жовтні у Тельця все має бути спокійно і тихо. Якщо не вистачає позитивних емоцій в особистому житті, то саме час завести домашнього улюбленця: турбота про собаку або кішку об'єднає всю сім'ю, дорослих і дітей. У другій половині місяця пари, які живуть у цивільному шлюбі, ухвалять рішення вирушити до РАГСу.

Здоров'я. У жовтні Телець ризикує підхопити інфекційне захворювання, особливо грип або коронавірус. У першій половині місяця можливі психосоматичні розлади: потрібно уникати стресів і поспішати відновити душевну рівновагу. А в другій половині місяця потрібно стежити за тиском, та й серце може похитуватися.

Лев

Жовтень-2024 подарує Леву шанс зав'язати нові знайомства. Місяць обіцяє цікавим і рівним, хорошого буде більше, ніж поганого.

Девіз жовтня для Лева – якщо хочете змін, самі змінюйте все навколо себе.

Сприятливі дні жовтня-2024: 4, 6, 11, 20, 23.

Несприятливі дні жовтня-2024: 7, 15, 22, 29, 30.

Кар'єра і гроші. У жовтні у Лева буде шанс піднятися кар'єрними сходами і вирішити питання з працевлаштуванням. Найлегше це буде зробити в середині місяця. 5-15 жовтня перед Левом відкриються нові перспективи і можливості. Особливо цей період гарний для тих Левів, чия робота пов'язана з інформацією, логістикою, навчанням, журналістикою.

На початку жовтня, 1-5 числа, Леву важливо тримати свої фінанси під контролем і особливо не витрачати. У середині місяця можна розраховувати на надбавку до зарплати або премію.

Особисте життя. Сімейне життя Лева в жовтні-2024 увійде в спокійне русло. У середині місяця кохана людина зробить подарунок, який не тільки припаде Леву до смаку, а й дасть змогу закрити очі на колишні непорозуміння. Наприкінці жовтня можливі спалахи ревнощів, тому Леву важливо стримувати себе.

Вільним представникам знака далекі подорожі в останній тиждень місяця можуть принести незвичайне перспективне знайомство, особливо з іноземцем, яке може закінчитися шлюбом.

Здоров'я. Енергетичний потенціал Лева в жовтні буде досить великим. Однак є ризик травмувати пальці рук, тому потрібно бути гранично уважним, особливо це стосується музикантів. Жовтень сприятливий для боротьби Лева із зайвою вагою і поганими звичками.

Знаки зодіаку / Инфографика: Главред

Скорпіон

У жовтні 2024 року зірки радять Скорпіону насолоджуватися самотою і спокоєм, частіше виїжджати з міста на природу, щоб побути з близькими людьми або на самоті. Скорпіону важливо цього місяця не привертати до себе зайвої уваги. Загалом, місяць буде так собі, ні хороший, ні поганий.

Сприятливі дні жовтня-2024: 6, 11, 20, 25, 26.

Несприятливі дні жовтня-2024: 1, 8, 15, 16, 23.

Кар'єра і гроші. Жовтень буде сприятливим місяцем для роботи і кар'єри Скорпіона. Можливе кар'єрне зростання. Однак не варто покладатися на друзів, начальників і колег – усе, чого зможе досягти Скорпіон, буде результатом його власної особистої позиції і праці, вчинків і рішень.

Витрати Скорпіона в середині жовтня можуть перевищити доходи, тому потрібно заздалегідь оцінювати свої фінансові можливості і намагатися не виходити за межі бюджету.

Особисте життя. У жовтні в особистому житті Скорпіона все таємне стане явним. Якщо Скорпіон перебуває у стосунках, які ретельно приховував, то цього місяця про них дізнаються оточуючі. У середині місяця можливі конфлікти з чоловіком або дружиною.

Вільним Скорпіонам зірки поки не можуть пообіцяти нічого перспективного, крім таємного роману.

Здоров'я. Імунітет Скорпіона в жовтні буде дещо ослаблений. Щоб не підхопити вірус, зокрема, коронавірус, потрібно рідше бувати в громадських місцях. Перекуси в кафе та їдальнях протипоказані, оскільки є ризик отруєння. Цього місяця можуть загостритися хронічні недуги, тому важливо поквапитися з профілактикою. Не варто захоплюватися кавою і чаєм, категорично протипоказаний у жовтні алкоголь.

Козеріг

У жовтні 2024-го на Козерога чекає активний період, на спокійне життя можна навіть не розраховувати, оскільки буде жорсткий квадрат сонячного затемнення до цього знака зодіаку. Перед Козерогом постануть завдання, з яким він раніше не стикався. Втрачатися не варто, оскільки від уміння Козерога тримати удар залежатимуть підсумки місяця.

Сприятливі дні жовтня-2024: 6, 11, 17, 25, 27.

Несприятливі дні жовтня-2024: 9, 15, 18, 23, 30.

Кар'єра і гроші. Для роботи Козерога в жовтні зірки створять сприятливі аспекти, що прокладе шлях до успіху. Особливо це стосується тих представників знака зодіаку, чия робота пов'язана з наукою, творчістю, рекламою і подорожами.

Фінансова ситуація Козерога в жовтні покращиться і стабілізується, проте лише ближче до кінця місяця. А ось на початку місяця проявляться руйнівні тенденції, удари долі, тому не слід вкладати гроші в жодні фінансові проєкти, зокрема й у нерухомість.

Особисте життя. На Козерога в жовтні чекає мир і спокій в особистому житті. Важливо всі робочі питання і проблеми залишати на роботі, а, приходячи додому, занурюватися у справи сім'ї та рідних людей - це принесе Козерогу масу задоволення. Козерогам, які мріють зустріти свою другу половинку, варто приготуватися, оскільки інтерес до них із боку протилежної статі в жовтні буде забезпечений.

Здоров'я. У жовтні Козерогу потрібно буде зробити все заради підняття тонусу, і завдання перед ним стоїть серйозне, тому потрібно подбати, щоб здоров'я не підвело. Головне – встояти перед навалою вірусів: ГРВІ, коронавірус, грип можуть завдати Козерогу великих неприємностей, аж до пневмонії. У середині місяця рекомендується подбати про очі й не пересиджувати за монітором. Якщо зір падає, не можна зволікати з візитом до окуліста. Друга половина місяця сприятлива для лазерної корекції зору.

Що має враховувати читач? Цей матеріал містить лише інформаційний характер. Надмірне вживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я.

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