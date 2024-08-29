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Кому пощастить у коханні у вересні: астролог Росс назвав знаки зодіаку

Даяна Швець
29 серпня 2024, 03:30
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Тельцям - службовий роман, а Близнюкам поповнення в сім'ї - астролог Росс озвучив свій романтичний прогноз на вересень.
Кому пощастить у коханні у вересні: астролог Росс назвав знаки зодіаку
Любовний гороскоп від Влада Росса на вересень / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Відомий астролог Влад Росс склав гороскоп на вересень 2024 року і назвав знаки зодіаку, яких чекає успіх на любовному фронті. Цих представників може чекати як нове романтичне знайомство, так і зміцнення сімейних союзів.

Як розповів Росс в інтерв'ю Главреду, Ракам, Дівам і Водоліям не дуже повезе в коханні, а от інші знаки можуть спробувати себе в романтичних починаннях.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Овен

У вересні зірки обіцяють Овну теплі стосунки з другою половинкою. Партнер Овна стане більше цікавитися його думками, переживаннями, ставити запитання про роботу або хобі.

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У Овнів, стосунки яких давно себе вичерпали, зірки можуть допомогти розірвати зв'язок, що став нестерпним, причому найбільш безболісно для обох. Перша декада вересня підійде для офіційних розлучень.

Кінець вересня обіцяє Овну романтичні знайомства, які будуть досить стрімко розвиватися. Найімовірніше, новий зв'язок триматиметься на фізичному потязі, тому навряд чи у цих стосунків буде майбутнє.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Телець

На початку вересня зоряна обстановка сприятиме розвитку романтичних стосунків Тельця на роботі. Їх ініціатором, найімовірніше, виступить інша людина: знаки уваги почне надавати товариш по службі, партнер або начальник.

У середині місяця зірки сприятимуть зміцненню взаємин у парах. У цей період вдасться вирішити спірні питання, знайти компроміси, домовитися про важливий крок.

Друга половина вересня у Тельця сприятлива для укладення шлюбу. Якщо Телець довго перебуває у стосунках і зараз вирішить узаконити їх, то цей шлюб може бути довгим і щасливим, а також принесе подружжю матеріальне благополуччя.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Близнюки

У вересні Близнюки знайдуть пристрасть і яскраві емоції. Сімейних Близнюків порадують діти. Прекрасний час для зачаття дітей.

Наприкінці місяця у вільних представників знака з'явиться можливість налагодити особисте життя саме на роботі. Оскільки Меркурій перебуває у знаку Діви, прекрасно складатимуться романи з колегами.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Лев

Перша половина вересня у Лева буде часом романтики, пробудження почуттів. Лев може поїхати до моря. Ті представники знака, які шукають кохання, напевно його знайдуть.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Терези

Вересень буде сприятливим для романтичних зустрічей Терезів, задушевних розмов і пошуку компромісу. Особливо до 23-го числа. Терезам потрібно бути відвертішими з коханою людиною, але намагатися не зачепити почуття. Наприкінці місяця можна вирушити в поїздку, адже далеко від дому всі неприємності здадуться несуттєвими.

Крім того, спільна подорож допоможе Терезам і їхньому партнеру краще зрозуміти одне одного і зблизитися, навіть якщо зараз криза у стосунках. У цей час вдасться вийти на новий рівень стосунків і досягти взаєморозуміння.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Скорпіон

У другій половині вересня почнеться період, коли головною стане романтика. Закоханим Скорпіонам варто використати цей момент, щоб поглибити стосунки з обранцем, внести свіжі нотки. На вільних Скорпіонів у другій половині місяця чекає курортний роман, який може перерости в сильне сексуальне почуття, особливо 23-30 вересня.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Стрілець

У другій половині місяця вплив планет зробить Стрільця надзвичайно чарівним і привабливим для протилежної статі. Наприкінці місяця ймовірно кілька романтичних знайомств, які принесуть Стрільцю приємні емоції.

Любовний гороскоп на вересень 2024 року - Риби

Риби, які шукають кохання, у вересні його знайдуть. Однак занадто довірливих Риб слід застерегти – велика ймовірність обману: обранець може зажадати від них занадто багато, особливо на початку і в середині місяця. Не можна поспішати – важливо перевірити почуття часом. Рибам не слід робити жодних швидких і поспішних висновків.

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астролог знаки зодіаку астрологія Влад Росс
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