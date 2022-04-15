Чорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні

Володимир Путін / Reuters

Військові невдачі практично загнали в пастку президента РФ Володимира Путіна, заявила українська таролог Олена Бюн.

Вона прогнозує, що в'язниця для нього не за горами, він знаходиться на самоті і у нього йде розрив відносин з оточенням.

"Прямо кажучи: всі його плани і мрії руйнуються. Але незважаючи на це, "бункерний" хоче все одно бути вище всіх, тому і почав репресії у владній верхівці. Шукають винних, неблагонадійних і причини, які призвели до провалу армії Росії в Україні", - зазначила таролог.

Вона стверджує, що глава Кремля любить чорну магію, і саме зараз для нього виконують спеціальні ритуали.

"У той же час в РФ сподіваються на підпільну допомогу і зміну влади в Україні. Чому? Тому що карти мені кажуть, що в багатьох містах активізувалися шанувальники "русского мира", які за свої діяння таємно отримують криваві рублі. Таким чином, Кремль зараз почне цих зрадників ще більше стимулювати коштами і заманювати хорошими посадами в майбутньому, щоб шукали однодумців. І при настанні такі люди здавали б міста. Поки у них такий варіант ... тому не ведіться на фейки", - додала Олена Бюн.

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Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні характеризуватиметься ускладненням на лінії Харків-Гуляйполе, по якій йдуть міста Чугуїв, Барвінкове, Блюзнюки та Лозова.