Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудня

Що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудня / pixabay

Повне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня 2021 року о 9:34 за київським часом.

Як каже астролог Юлія Погорельченко, сонячне затемнення більш оптимістичне, емоційно буде легше проходити, ніж місячне.

"В цілому все, що ми повинні були втратити - ми вже втратили в минулі 3-4 тижні. Зараз період закладати нове. Це останнє затемнення в цьому циклі на осі Близнюки - Стрілець. Ще до 18 січня 2022 року ми зможемо дополучіть необхідні знання і якось просунутися вперед. Але основний багаж вже з вами, тепер час їх застосовувати", - зазначає астролог в Instagram.

Що можна робити в повне сонячне затемнення 4 грудня

За словами фахівця, 4 грудня кожному знаку зодіаку потрібно будувати плани на майбутнє.

"Важливо, щоб вони були структуровані, систематичні, важливо почавши, довести їх до кінця (яким би він не підучився). Прислухавшись до себе можна зрозуміти, які саме знання принесуть користь, які контакти допоможуть йти далі", - пише Погорельченко.

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Сонячне затемнення 4 грудня краще провести наодинці, але тим, кому це не вдасться, створіть ілюзію самотності.

Що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудня

Овен

Під час затемнення можна зіткнутися з хаосом. Якщо вам пропонують раптову подорож або новий досвід, неодмінно відповідайте "так".

Бик

Вас чекає несподівана удача або раптова можливість співпраці. Подумайте про своє фінансове становище та особисті стосунки.

Близнюки

Затемнення може повністю змінити тих, ким ви себе вважаєте. Молодик дасть можливість зробити крок вперед в любові.

Рак

Затемнення може вплинути на ваш графік роботи. Навіть невеликі зміни можуть змінити життя на краще, кажуть фахівці.

Лев

У вас з'явиться шанс зануритися в романтику. Час відкрити своє серце та отримати порцію любові, натхнення і веселощів.

Діва

Затемнення змінить звичний розпорядок. В кінцевому підсумку ви зможете влаштуватися в місці, де ви відчуваєте себе як вдома.

Терези

Саме час продемонструвати любов до спілкування та збільшити коло знайомих.

Скорпіон

Звертайте увагу на несподівані можливості або ідеї, які можуть підвищити ваш дохід, поліпшити відносини та в цілому додати у ваше життя більше розкоші.

Стрілець

Затемнення - шанс повністю відродитися. Енергія цього місячного місяця може вас здивувати та показати перспективи зростання.

Козоріг

Використовуйте затемнення для того, щоб подивитися на свою духовну сторону. Час довіряти інтуїції та слухати свою підсвідомість.

Водолій

Унікальний шанс виділитися з натовпу та показати нестандартне мислення. Використовуйте можливість згуртувати людей заради спільної справи.

Риби

Треба знайти свій професійний шлях. Нова робота дозволить проявитися вашим творчим здібностям.

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