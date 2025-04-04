Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
4 квітня 2025, 15:30
82
У народі вважають, що 5 квітня на зміну холодним вітрам приходять теплі.
Навіщо 5 квітня провітрювати будинок
Навіщо 5 квітня провітрювати будинок / колаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 5 квітня
  • Про що говорять прикмети на 5 квітня
  • Що можна і не можна робити 5 квітня

За новоюліанським календарем 5 квітня церква відзначає День священномученика Агафопода, мученика Феодула, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона Студійського і преподобної Феодори Солунської. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 5 квітня

Похвала Пресвятої Богородиці відзначається завжди в п'яту суботу Великого посту. Свято дуже шановане для православних християн, його також називають Субота Акафіста. Було засноване в Константинополі, де Богородиця шанувалася як покровителька міста. Цього дня читається акафіст на честь Діви Марії.

відео дня

Святі мученики Агафопод диякон і Феодул читець були християнами у Фессалоніках і померли мученицькою смертю в 3 столітті, коли імператор Діоклетіан видав указ про переслідування християн. Феодул був молодим юнаком, а Агафопод - старцем. Удвох вони молилися у в'язниці й інших навертали до християнства. Вони відмовилися зректися віри і за це були кинуті в море.

Преподобний Марк Афінський - християнський святий, відлюдник, походив з Афін. Після смерті своїх батьків він пішов на гору в Ефіопію і там у повній самоті провів понад 90 років. Святий прожив близько 130 років і помер близько 400 року.

Преподобний Платон жив у восьмому столітті. Пішов ченцем у монастир на горі Олімп. Пізніше був обраний настоятелем. Святий відзначився своєю непохитністю в захисті ікон. А також своїми виступами проти злочинних дій імператора, за що не раз сидів у в'язниці.

Свята Феодора була черницею Солунського монастиря. Дівчина старанно молилася і постила, багато допомагала бідним і знедоленим.

Про що говорять прикмети на 5 квітня

У народі 5 квітня - свято Федулів день, Федул Вітряник. За прикметами судять про погоду і яким буде літо:

  • птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - літо буде з негодою;
  • теплий сухий день видався - до спеки влітку, похмурий - до дощів;
  • почалися сильні дощі - до багатого врожаю;
  • ластівки ще не прилетіли - буде холодно;
  • багато соку в березі - літо виявиться дощовим.

У народі вважають, що 5 квітня на зміну холодним вітрам приходять теплі, і кажуть: "Прийшов Федул - губи надув". Також із цього дня на городах розселяються цвіркуни, з'являються метелики-кропив'янки і сонечка.

Що не можна робити 5 квітня

У церковне свято 5 квітня не можна лаятися, пліткувати, заздрити, ображати кого-небудь і відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, заздрість, жадібність і відчай.

Триває Великий піст: ті, хто постує, сьогодні можуть вживати гарячі страви з рослинною олією. Важливо не забувати, що обмеження в їжі - не головне, потрібно стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Що можна робити 5 квітня

У православне свято 5 квітня звертаються з молитвами до святих Агафопода і Феодула - моляться про захист від зла, видимого й невидимого, просять зміцнити віру, наставити на істинний шлях і дати сил витримати життєві негаразди й прикрощі, коли насувається відчай.

На Федула Вітряника за народною традицією можна прибирати утеплення з вікон і потрібно добре провітрити дім - щоб позбутися пилу і впустити свіже повітря після довгої зими. Також вважається, що це допомагає вберегти житло від неприємностей, гнилих вітрів, нечистої сили.

Хто відзначає день ангела 5 квітня

Іменини за церковним календарем відзначають Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен, Феодул.

За старим стилем день ангела в Олексія, Анастасії, Варвари, Василя, Іллі, Лідії, Макарія, Никона, Сергія, Стефана.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

17:27Світ
Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:39Війна
Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

16:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

РФ готує масований ракетний удар по Україні: в НАТО попередили про загрозу

РФ готує масований ракетний удар по Україні: в НАТО попередили про загрозу

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати

В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати

Останні новини

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

16:22

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

Реклама
15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

14:35

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35

Хто багатий: тільки найкмітливіші знайдуть багатія за 5 секунд

14:23

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

14:19

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

Реклама
13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

13:23

Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

12:50

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

12:47

Чи з’являться в Україні іноземні війська і як сплутають карти Росії на полі бою: інтерв’ю з Шамшуром

12:44

У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

12:42

Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з АльянсуВідео

12:37

"Постійно різні жінки": Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

12:31

Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

12:17

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

12:16

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

12:03

Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

11:47

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47

Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

11:25

Молоко зберігатиметься набагато довше: що потрібно додати у пляшку

11:20

Трамп може сильно вдарити по РФ, вона втратить десятки млрд доларів - економіст

11:08

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

11:04

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

11:04

Інсайдер повідомив про ворожнечу синів Бекхемів: що відбувається

10:43

Посланець Путіна висунув нахабне звинувачення на адресу Києва після переговорів у США

Реклама
10:39

"Копійки" більше не буде: голова НБУ розповів про тираж нової монети

10:24

Син Анастасії Заворотнюк перестав виходити на зв'язок - росЗМІ

09:48

Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атакиФотоВідео

09:36

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

09:35

У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

09:26

"Максимум півроку": Віктор Павлік розповів про стан здоров'я після операції

08:38

ЗСУ просунулися і звільнили селище на важливому напрямку - ISW

08:37

РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

08:21

Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

08:10

Путін грає з Трампом у доброго і злого слідчогоПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти