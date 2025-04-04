Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 5 квітня
- Про що говорять прикмети на 5 квітня
- Що можна і не можна робити 5 квітня
За новоюліанським календарем 5 квітня церква відзначає День священномученика Агафопода, мученика Феодула, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона Студійського і преподобної Феодори Солунської. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 5 квітня
Похвала Пресвятої Богородиці відзначається завжди в п'яту суботу Великого посту. Свято дуже шановане для православних християн, його також називають Субота Акафіста. Було засноване в Константинополі, де Богородиця шанувалася як покровителька міста. Цього дня читається акафіст на честь Діви Марії.
Святі мученики Агафопод диякон і Феодул читець були християнами у Фессалоніках і померли мученицькою смертю в 3 столітті, коли імператор Діоклетіан видав указ про переслідування християн. Феодул був молодим юнаком, а Агафопод - старцем. Удвох вони молилися у в'язниці й інших навертали до християнства. Вони відмовилися зректися віри і за це були кинуті в море.
Преподобний Марк Афінський - християнський святий, відлюдник, походив з Афін. Після смерті своїх батьків він пішов на гору в Ефіопію і там у повній самоті провів понад 90 років. Святий прожив близько 130 років і помер близько 400 року.
Преподобний Платон жив у восьмому столітті. Пішов ченцем у монастир на горі Олімп. Пізніше був обраний настоятелем. Святий відзначився своєю непохитністю в захисті ікон. А також своїми виступами проти злочинних дій імператора, за що не раз сидів у в'язниці.
Свята Феодора була черницею Солунського монастиря. Дівчина старанно молилася і постила, багато допомагала бідним і знедоленим.
Про що говорять прикмети на 5 квітня
У народі 5 квітня - свято Федулів день, Федул Вітряник. За прикметами судять про погоду і яким буде літо:
- птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - літо буде з негодою;
- теплий сухий день видався - до спеки влітку, похмурий - до дощів;
- почалися сильні дощі - до багатого врожаю;
- ластівки ще не прилетіли - буде холодно;
- багато соку в березі - літо виявиться дощовим.
У народі вважають, що 5 квітня на зміну холодним вітрам приходять теплі, і кажуть: "Прийшов Федул - губи надув". Також із цього дня на городах розселяються цвіркуни, з'являються метелики-кропив'янки і сонечка.
Що не можна робити 5 квітня
У церковне свято 5 квітня не можна лаятися, пліткувати, заздрити, ображати кого-небудь і відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, заздрість, жадібність і відчай.
Триває Великий піст: ті, хто постує, сьогодні можуть вживати гарячі страви з рослинною олією. Важливо не забувати, що обмеження в їжі - не головне, потрібно стежити за своїми думками, словами і вчинками.
Що можна робити 5 квітня
У православне свято 5 квітня звертаються з молитвами до святих Агафопода і Феодула - моляться про захист від зла, видимого й невидимого, просять зміцнити віру, наставити на істинний шлях і дати сил витримати життєві негаразди й прикрощі, коли насувається відчай.
На Федула Вітряника за народною традицією можна прибирати утеплення з вікон і потрібно добре провітрити дім - щоб позбутися пилу і впустити свіже повітря після довгої зими. Також вважається, що це допомагає вберегти житло від неприємностей, гнилих вітрів, нечистої сили.
Хто відзначає день ангела 5 квітня
Іменини за церковним календарем відзначають Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен, Феодул.
За старим стилем день ангела в Олексія, Анастасії, Варвари, Василя, Іллі, Лідії, Макарія, Никона, Сергія, Стефана.
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