Чому 3 квітня не можна планувати важливі справи: яке свято, прикмети

3 квітня не можна їсти продукти тваринного походження та вживати алкоголь, оскільки триває Великодній піст.

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3 квітня: яке свято, прикмети / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 3 квітня

Народні прикмети 3 квітня

Що можна і не можна робити 3 квітня

За церковним календарем у четвер, 3 квітня, День преподобного Микити сповідника - ігумена Мідікійського; мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 квітня

У четвер Великого канону в церкві читається покаянний канон Андрія Критського. Він також читається в перший тиждень Великого посту, але по одній частині щодня. Цього ж четверга канон читають повністю, він спонукає людей молитися і просити вибачення у Господа.

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Преподобний Микита народився в місті Кесарія, юнаком вирушив у Мідікійський монастир. За чернечі подвиги був призначений пресвітером, а після смерті настоятеля монастиря його обрали ігуменом. Святий Микита мужньо протистояв у боротьбі іконоборству. Тому був ув'язнений і просидів у в'язниці шість років, доки не помер імператор Лев Вірменин, який так люто боровся з іконошануванням.

Ікона Божої Матері "Нев'янучий цвіт" була написана в Греції на стіні монастиря Преображення в XVI-XVII столітті. Ікони, написані з оригіналу, можуть відрізнятися, але обов'язковий елемент на кожній з них - квіти в руках Богородиці або навколо неї. Іконі моляться про вдале заміжжя, щасливе сімейне життя, сімейне благополуччя та здоров'я дітей.

Мучениця Феодосія діва Тирська постраждала через віру Христову 307 року. За приязнь до заарештованих християн дівчину також запроторили до в'язниці та катували. Але не зламавши її віри, правитель віддав наказ усікти святу мечем.

Народні прикмети

3 квітня в народі звертали увагу на такі прикмети:

гроза віщує врожайне літо;

сині хмари обіцяють теплу, але дощову погоду найближчими тижнями;

бійка між котом і собакою у дворі означає, що вдома буде серйозна сварка;

якщо почути спів синиці, то похолодань уже не буде.

У народі день вважався невдалим, тому везіння не чекали. Вважалося, що варто бути обережним і не планувати на цей день дорогу або важливі справи.

Що не можна робити 3 квітня

Не можна їсти продукти тваринного походження та вживати алкоголь, оскільки триває Великодній піст. Заборонено лаятися і лихословити, а також влаштовувати гучні розваги. За народними віруваннями цього дня слід обережно поводитися з водою. Будь-що розлите вдома або у дворі віщує неприємності та нещастя.

Іменини та день ангела 3 квітня

За новоюліанським календарем 3 квітня день ангела святкують Феодосія і Микита. Ім'я Феодосія походить із грецької мови і трактується як "Божий дар" або "дарована Богом". Микита старослов'янське ім'я, але походить від грецького Нікітас, що означає "переможець".

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