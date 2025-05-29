30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

Йде другий день Вознесіння Господнього, тож віряни ще не працюють на городі та по господарству.

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30 травня - другий день Вознесіння Господнього / колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 30 травня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 30 травня

За новим церковним календарем, 30 травня християни святкують другий день Вознесіння Господнього. За церковними канонами великі свята, які називаються дванадцятими, відзначаються протягом трьох днів. Також церква вшановує преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматської обителі. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 травня

Святий Ісаакій Далматський був ченцем Далматського монастиря біля Константинополя і жив у четвертому столітті. За часів гонінь християн святий вирушив до імператора Валента в Царгород, щоб умовити його не переслідувати християн. Але невблаганний правитель наказав кинути чоловіка в глибокий рів. Святому вдалося звідти вибратися і він удруге прийшов до імператора та передрік йому мученицьку смерть у вогні від рук ворогів. Так і сталося: незабаром імператора спалили живцем.

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Ісаакій ще довго пробув у в'язниці і був відпущений новим імператором Теодосієм Великим. Святий дожив до глибокої старості, взяв участь у Константинопольському Вселенському Соборі 381 року, де було проголошено віровчення про Святу Трійцю.

Народні традиції та прикмети

До 30 травня збереглися такі прикмети:

дощ цього дня віщує багато грибів восени;

якщо павуки активізувалися і плетуть павутину - скоро потеплішає;

якщо бджоли стають млявими - скоро почнеться спека;

починає цвісти липа - до спекотного літа;

пишний цвіт шипшини прогнозує дуже морозну зиму.

Що не можна робити 30 травня

Йде другий день Вознесіння Господнього, тому віряни ще не працюють на городі та по господарству. Не можна шити, вишивати, прати, лаятися і сваритися.

У народі вважається, що не можна вбивати павуків і плазунів - це до великої біди. Не радять цього дня ходити в ліс.

Іменини та день ангела 30 травня

За новоюліанським календарем, 30 травня день ангела відзначає Ісаак. Це ім'я з давньоєврейської мови перекладається як "він засміявся".

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