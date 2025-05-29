Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

Віталій Кірсанов
29 травня 2025, 14:57
114
Йде другий день Вознесіння Господнього, тож віряни ще не працюють на городі та по господарству.
30 травня - другий день Вознесіння Господнього
30 травня - другий день Вознесіння Господнього / колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 30 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що не можна робити 30 травня

За новим церковним календарем, 30 травня християни святкують другий день Вознесіння Господнього. За церковними канонами великі свята, які називаються дванадцятими, відзначаються протягом трьох днів. Також церква вшановує преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматської обителі. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 травня

Святий Ісаакій Далматський був ченцем Далматського монастиря біля Константинополя і жив у четвертому столітті. За часів гонінь християн святий вирушив до імператора Валента в Царгород, щоб умовити його не переслідувати християн. Але невблаганний правитель наказав кинути чоловіка в глибокий рів. Святому вдалося звідти вибратися і він удруге прийшов до імператора та передрік йому мученицьку смерть у вогні від рук ворогів. Так і сталося: незабаром імператора спалили живцем.

відео дня

Ісаакій ще довго пробув у в'язниці і був відпущений новим імператором Теодосієм Великим. Святий дожив до глибокої старості, взяв участь у Константинопольському Вселенському Соборі 381 року, де було проголошено віровчення про Святу Трійцю.

Народні традиції та прикмети

До 30 травня збереглися такі прикмети:

  • дощ цього дня віщує багато грибів восени;
  • якщо павуки активізувалися і плетуть павутину - скоро потеплішає;
  • якщо бджоли стають млявими - скоро почнеться спека;
  • починає цвісти липа - до спекотного літа;
  • пишний цвіт шипшини прогнозує дуже морозну зиму.

Що не можна робити 30 травня

Йде другий день Вознесіння Господнього, тому віряни ще не працюють на городі та по господарству. Не можна шити, вишивати, прати, лаятися і сваритися.

У народі вважається, що не можна вбивати павуків і плазунів - це до великої біди. Не радять цього дня ходити в ліс.

Іменини та день ангела 30 травня

За новоюліанським календарем, 30 травня день ангела відзначає Ісаак. Це ім'я з давньоєврейської мови перекладається як "він засміявся".

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято травневі свята Вознесіння Господнє прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

15:59Війна
Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

15:33Політика
В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

15:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Хто взагалі схвалив": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

"Хто взагалі схвалив": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Киян обманюють про вік Києва: історик розсекретив справжню дату заснування столиці

Киян обманюють про вік Києва: історик розсекретив справжню дату заснування столиці

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Останні новини

15:59

Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

15:57

Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в КиєвіВідео

15:33

Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

15:22

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

15:21

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
15:11

Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри

14:57

30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

14:33

Що насправді пили козаки: історик розповів про унікальний напійВідео

14:29

Коли Трійця у 2025 році: традиції, заборони та важливі прикмети

Реклама
14:14

Як дати таблетку коту без зайвого стресу - перевірені способи

14:13

РФ застосувала нове озброєння: Україну атакували невідомі повітряні цілі

14:13

"Здавалося, співати більше не зможу": Марта Адамчук розповіла про складний період

13:57

Який замок відімкнений: лише одиниці вгадають всього за 5 секунд

13:51

"Мені можна пробачити": Потап знову взявся за старе

13:47

У Росії спалахнув завод: експерт повідомив, що там виробляли для ведення війни

13:38

Після ляпаса: що зробила Макрон зі своїм чоловіком перед президентом Індонезії

13:31

Страшний діагноз: екс-дружина Максима Неліпи про те, як страждав загиблий артист

13:25

"Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

13:19

Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

13:18

Нове засідання у форматі "Рамштайн": названо дату та місце проведення

Реклама
12:44

Київ накрила потужна злива з градом: вулиці затопило, є обриви електромережВідео

12:32

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

12:21

Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право

12:07

Російський відомий співак розлучився з дружиною після 16 років шлюбу - що сталося

11:51

Коли погода влаштує два "вихідні" від дощів: синоптик назвала дати

11:47

Недостатньо: Меган Маркл винувато зізналася, чого їй бракує в житті

11:46

Історія з імпічментом Трампа може повторитись знову: Золотарьов назвав причинуВідео

11:46

РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

11:15

Українцям масово приходять листи від "податкової": чому небезпечно їх відкривати

10:52

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

10:49

Китайський гороскоп на завтра 30 травня: Зміям - вороги, Свиням - стрес

10:46

"Нескінченно довга" війна та капітуляція: в ISW розкрили підлу стратегію Путіна

10:37

Екстремальна погода і смертоносна спека: синоптики дали тривожний прогноз на 5 років

10:16

ПриватБанк без попереджень закриває рахунки й не віддає гроші: клієнти б’ють на сполох

09:52

Керував бомбардуваннями Маріуполя: в Росії підірвали Заура ГурцієваВідео

09:27

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

09:20

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

09:12

Час "добігає кінця": Маск залишає адміністрацію Трампа

09:02

Перед пожежею було чути вибухи: у Петербурзі горів важливий для РФ завод

08:22

Наступ РФ на Суми: відомо, яку зону хочуть окупувати росіяни

Реклама
08:10

Що зламає нерішучість Трампа?Погляд

08:07

"Я не могла не приїхати": який вигляд має могила Максима Неліпи

08:03

Меморандум Путіна про мир: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

07:10

Число 97 знайде лише "експерт по головоломках": загадка на уважність

06:53

Дрони атакували Підмосков'я, лунали вибухи, закрито аеропорт: деталіВідео

06:25

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

06:10

Росіянам можна влаштувати місячник великих пожежПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 5 відмінностей у картинках зі сплячою дитиною за 25 с

05:00

Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь

04:30

Помилка, яку робить більшість: місце, де не можна зберігати зубну щіткуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена Зеленська
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти