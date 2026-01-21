Рус
Чому 22 січня не можна байдикувати і далеко їхати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
21 січня 2026, 09:32
22 січня не варто за народними прикметами вирушати в далеку дорогу і байдикувати - подорож точно буде невдалою.
Яке 22 січня свято
Яке 22 січня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 22 січня
  • Що можна і не можна робити 22 січня
  • Прикмети 22 січня

У четвер, 22 січня, в православному календарі день пам'яті святого апостола Тимофія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 22 січня

Святий Тимофій народився в місті Лістра (Мала Азія, сучасна Туреччина). Під час другої місіонерської подорожі Павло знову прибув до Лістри і, помітивши добру славу Тимофія серед християн, взяв його з собою як співробітника. Перед початком місії Павло обрізав Тимофія, враховуючи іудейське походження його матері. Згідно з церковним переказом, Тимофій був поставлений першим єпископом Ефеса - одного з найважливіших центрів раннього християнства. За церковним переказом, святий Тимофій прийняв мученицьку смерть в Ефесі близько 97 року.

відео дня

Церковне свято 22 січня - день пам'яті святого преподобного мученика Анастасія Перського

Майбутній святий народився в Персії в кінці VI століття. Його світське ім'я в джерелах не збереглося. Його юність проходила в атмосфері військової слави і державного культу, де християнство сприймалося як ворожа віра Римської (Візантійської) імперії.

Рішучий злам у житті Анастасія стався під час персько-візантійських воєн початку VII століття, зокрема, після захоплення персами Єрусалима 614 року. Побачене і почуте пробудило в ньому внутрішню боротьбу, що завершилася зреченням язичництва.

Після хрещення Анастасій вступив до монастиря поблизу Єрусалима. Чернецтво для нього стало не втечею від світу, а підготовкою до вищого свідчення віри. Згодом він відчув внутрішній поклик повернутися до Персії - не як воїн, а як свідок Христа. Повернувшись на батьківщину, Анастасій відкрито визнав себе християнином. Це було рівнозначно смертному вироку. Анастасія піддали жорстоким тортурам, які тривали дуже довго. Зрештою, близько 628 року, святий був страчений мечем разом з іншими християнами. Так він завершив свій шлях як преподобний мученик - тобто монах, який прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 22 січня

  • "Запотіло" скло в будинку - чекайте потепління.
  • Морозні візерунки на вікні - будуть довгі холоди.
  • Сонячний день - весна прийде рано.

Що не можна робити 22 січня

Не варто в цей день за народними прикметами вирушати в далеку дорогу і байдикувати - подорож точно буде невдалою. А ще не виносьте сміття після заходу сонця - з ним "піде" також і ваше щастя.

Що можна робити 22 січня

До святого апостола Тимофія віруючі звертаються з молитвами про здоров'я, допомогу в різних справах, зміцнення віри і дарування сил на різні звершення.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
