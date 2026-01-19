Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

20 січня не рекомендується піднімати дрібні речі з підлоги або землі, адже втрата навіть найменшої дрібниці може обіцяти неприємності або матеріальні труднощі.

https://glavred.net/holidays/pochemu-20-yanvarya-nelzya-podnimat-melkie-veshchi-s-pola-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10733498.html Посилання скопійоване

Яке 20 січня свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 20 січня

Що можна і не можна робити 20 січня

Прикмети 20 січня

У вівторок, 20 січня, у православному календарі день пам'яті святого преподобного Євтимія Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 20 січня

Євтимій народився близько 377 року в Палестині. Ще з юності він прагнув присвятити своє життя Богу. Після смерті батьків юнак пішов у пустелю, шукаючи тишу і усамітнення, де міг би безперервно молитися і вчитися духовній дисципліні.

відео дня

У пустельних умовах преподобний Євтимій вів суворе життя, відоме своїм суворим постом, молитвою і безперервним духовним подвигом. Його відданість Богу приваблювала учнів: багато хто приходив до нього, бажаючи навчитися чернечого життя і черпати духовну мудрість. Згодом він заснував монастир, де панувала його суворість і аскетизм, але в той же час була любов і взаємопідтримка серед братії.

Євтимій Великий відомий не тільки як подвижник, але і духовний наставник. Він допомагав людям у вирішенні духовних труднощів, давав настанови щодо молитви і посту, а його слова і поради збереглися в монастирських письмових пам'ятках. Особливо поважали його за вміння поєднувати суворість аскетичного життя з милосердям і любов'ю до ближнього.

Прикмети 20 січня

Снігопад на Євтимія - до врожаю хліба влітку.

Вітер зі сходу - до холодної весни.

Мороз і тиша на вулиці - весна буде ранньою.

Що не можна робити 20 січня

За народними повір'ями, 20 січня слід бути особливо обережними з гострими предметами та інструментами. Не рекомендується піднімати дрібні речі з підлоги або землі, адже втрата навіть найменшої дрібниці може обіцяти неприємності або матеріальні труднощі. Віра в ці прикмети - особистий вибір, але знання про них допомагає бути уважнішим і обережнішим.

Що можна робити 20 січня

У православ'ї цей день присвячений святому преподобному Євтимію Великому. Віруючі звертаються до нього з проханнями про зцілення душі і тіла, допомогу в прийнятті важливих рішень і зміцненні віри. Також вважають, що святий може благословити на народження довгоочікуваної дитини, даруючи надію і духовну підтримку.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред