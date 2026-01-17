Чому 18 січня не можна вінчатися і хрестити дітей: яке церковне свято

18 січня не варто проводити вінчання або святкувати весілля, адже вважається, що шлюб, укладений в цей день, може бути недовговічним.

https://glavred.net/holidays/pochemu-18-yanvarya-nelzya-venchatsya-i-krestit-detey-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10733123.html Посилання скопійоване

Яке свято 18 січня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 18 січня

Що можна і не можна робити 18 січня

Прикмети 18 січня

У неділю, 18 січня, в православному календарі день пам'яті святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Святі Афанасій і Кирило - видатні архієпископи Олександрії, які залишили незгладимий слід в історії християнської церкви і богословської думки. Їхнє життя і діяльність пов'язані з боротьбою за чистоту віровчення, протидією єресям і зміцненням авторитету церкви в складні часи.

відео дня

Афанасій народився близько 296 року в Олександрії. Відомо, що він отримав ґрунтовну освіту в місцевих школах і вже в молодості відрізнявся великим розумом і благочестям. Його життя нерозривно пов'язане з боротьбою проти аріанства - єресі, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа.

У 328 році Афанасій був призначений дияконом і став секретарем св. Олександра, архієпископа Олександрійського. Після смерті Олександра 328 року Афанасій зайняв кафедру Олександрії, ставши архієпископом. Його служіння припало на складний період боротьби за Нікейське вчення про Святу Трійцю, затверджене на Першому Вселенському соборі 325 року.

Афанасій зазнав численних переслідувань і вигнань через свою непохитну позицію проти аріанства. Йому довелося п'ять разів залишати Олександрію, але він завжди повертався, підтримуючи віру і зміцнюючи духовне життя Церкви. Крім пастирської діяльності, Афанасій був відомий як богослов і автор численних трактатів, серед яких "Життя Антонія" - перша відома християнська біографія святого, що сприяла поширенню чернецтва.

Святитель Афанасій помер у 373 році, залишивши після себе глибоку духовну спадщину і приклад непохитної віри в істину Христову. Він шанується як один з Великих Отців Церкви і символ боротьби за чистоту віровчення.

Кирило народився близько 376 року в Олександрії в знатній і благочестивій родині. Його духовне формування відбувалося під сильним впливом церкви і традицій Олександрійської школи. У 412 році Кирило був обраний архієпископом Олександрії. Його служіння відрізнялося мудрістю, рішучістю і активною участю в політичних і церковних справах, адже Олександрія того часу була важливим культурним і релігійним центром.

Кирило запам'ятався боротьбою з єресями, серед яких особливе місце займала несторіанська єресь, що заперечувала єдність людської і божественної природи Христа. Він активно виступав за збереження чистоти догматів і посилював авторитет Олександрійської церкви. Особливо відомий його конфлікт з патріархом Константинополя Несторієм, що завершився Собором в Ефесі 431 року, де Несторій був засуджений, а позиція Кирила здобула перемогу.

Кирило також активно займався питаннями єдності Церкви і поширенням християнського вчення. Він відомий численними листами, трактатами і проповідями, в яких підкреслював божественну природу Ісуса Христа і значення віри для життя суспільства. Святитель Кирило помер у 444 році, залишивши після себе ім'я великого церковного пастиря і мудрого богослова.

Прикмети 18 січня

Якщо тепло і мокро - тепло протримається ще довго.

Сніг і хуртовина - хороша основа для майбутнього врожаю.

Якщо птахи в'ються ближче до людських осель - чекайте майбутніх холодів.

Що не можна робити 18 січня

За народними повір'ями, 18 січня не варто проводити вінчання або святкувати весілля, адже вважається, що шлюб, укладений в цей день, може бути недовговічним. Також не рекомендується хрестити дітей, хоча Церква не ставить на це обмежень. День вважається невдалим для важливих починань, тому не слід заводити нових справ.

Що можна робити 18 січня

У православне свято в цей день можна звертатися в молитві до святих Афанасія і Кирила як до наших духовних покровителів перед Богом. До них просять прощення гріхів, духовне наставлення на праведний шлях, міцне здоров'я, захист від хвороб і епідемій, благополуччя в родині та житті, а також смиренність і терпіння у випробуваннях. Святих також просять допомоги у вирішенні духовних і релігійних питань, підтримки у вірі та духовному зростанні.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред