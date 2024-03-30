Церковне свято 31 березня: що заборонено робити на святого Григорія

Главред розповість, яке релігійне свято 31 березня і що не можна робити в цей святий день.

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Яке завтра церковне свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info, blagovist.church

31 березня - день, який має особливе духовне значення: церковне свято, яке має свої особливі традиції та звичаї, яких варто дотримуватись.

Дізнайтеся, що дозволено і категорично заборонено робити в день пам'яті святителя Григорія Палами та Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

Яке свято 31 березня

В Україні та світі 31 березня відзначають такі свята:

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Церковне свято 31 березня

За новим церковним календарем, 31 березня в Україні відзначають 2-й тиждень Великого посту, вшановують пам'ять святителя Григорія Палами та Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

Відомо, що святитель Григорій Палама, архієпископ Солунський, народився 1296 року в Малій Азії. Коли туди насунулась турецька навала, його сім'я втекла до Константинополя. Григорій здобув гарну освіту, очікували, що він стане державним діячем. Але у 20 років святий пішов в Афонський монастир Ватопед і там прийняв ісихазм - молитву в поєднанні з усамітненням і безмовністю - як основу життя.

Також відомо, що Григорій Палама, завдяки своєму красномовству і незаперечності доводів, переміг у дискусії, але потім потрапив до в'язниці - у Варлаама було чимало високопоставлених прихильників. Звільнив Григорія новий Константинопольський патріарх, а потім святителя звели в сан архієпископа Солунського. Влахернський Собор урочисто засвідчив істинність його вчення.

Також у другу неділю Великого посту Церква святкує Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських. Цього дня згадують усіх святих, які пов'язані із Києво-Печерською лаврою.

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, коли 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "російського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архиєпископ Святослав,висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Що не можна робити 31 березня

У цей день сімейній парі не можна спати окремо - це може призвести до розлучення.

В народі вважають, що у цей день не можна цілувати наймолодшу дитину нікому, крім матері.

Не варто вести пусті балачки, адже це накличе марнотратство.

Іменини 31 березня

31 березня День Ангела відзначають власники таких імен як Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

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