Церковне свято 31 березня: що заборонено робити на святого Григорія

31 березня - день, який має особливе духовне значення: церковне свято, яке має свої особливі традиції та звичаї, яких варто дотримуватись.
Дізнайтеся, що дозволено і категорично заборонено робити в день пам'яті святителя Григорія Палами та Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.
Яке свято 31 березня
В Україні та світі 31 березня відзначають такі свята:
- Перехід на літній час
- Великдень в західному християнстві
Церковне свято 31 березня
За новим церковним календарем, 31 березня в Україні відзначають 2-й тиждень Великого посту, вшановують пам'ять святителя Григорія Палами та Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.
Відомо, що святитель Григорій Палама, архієпископ Солунський, народився 1296 року в Малій Азії. Коли туди насунулась турецька навала, його сім'я втекла до Константинополя. Григорій здобув гарну освіту, очікували, що він стане державним діячем. Але у 20 років святий пішов в Афонський монастир Ватопед і там прийняв ісихазм - молитву в поєднанні з усамітненням і безмовністю - як основу життя.
Також відомо, що Григорій Палама, завдяки своєму красномовству і незаперечності доводів, переміг у дискусії, але потім потрапив до в'язниці - у Варлаама було чимало високопоставлених прихильників. Звільнив Григорія новий Константинопольський патріарх, а потім святителя звели в сан архієпископа Солунського. Влахернський Собор урочисто засвідчив істинність його вчення.
Також у другу неділю Великого посту Церква святкує Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських. Цього дня згадують усіх святих, які пов'язані із Києво-Печерською лаврою.
Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, коли 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "російського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архиєпископ Святослав,висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
Що не можна робити 31 березня
- У цей день сімейній парі не можна спати окремо - це може призвести до розлучення.
- В народі вважають, що у цей день не можна цілувати наймолодшу дитину нікому, крім матері.
- Не варто вести пусті балачки, адже це накличе марнотратство.
Іменини 31 березня
31 березня День Ангела відзначають власники таких імен як Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.
Більше цікавих новин:
- Кого не можна пускати в дім, щоб вони не принесли біду: прикмети дня
- Що означає, якщо свічка впала в церкві: про що попереджає давня прикмета
- Чорніє срібло на шиї: що кажуть прикмети, а що - ювеліри
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред