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4 березня: яке церковне свято, день ангела і що не можна робити в піст

Віталій Кірсанов
3 березня 2025, 16:58
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Завтра, як і в інші дні Великого посту, є кілька важливих правил, яких слід дотримуватися.
4 березня
4 березня: яке церковне свято, день ангела / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 4 березня
  • Іменини та день ангела 4 березня
  • Народні прикмети і що не можна робити 4 березня

4 березня - важлива дата нового церковного календаря. Цього дня відзначаються кілька свят. Триває Великий піст, і віряни мають дотримуватися певних обмежень у їжі та поведінці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

4 березня в православному календарі вшановують пам'ять кількох святих, серед них:

відео дня

Преподобний Герасим Йорданський був святим відлюдником, який жив на березі Йордану і здобув велику славу завдяки своєму суворому посту і молитві. Його життя стало прикладом для багатьох християн, а його мощі зберігаються в монастирі Святого Георгія на річці Йордан.

Мученика Павла і Юліани. Ці священномученики постраждали за віру за часів римських переслідувань. Павло був християнським священиком, а Юліана його дружиною. Вони зазнали мученицької смерті за проповідь християнства. Їхня відданість вірі стала прикладом великої мужності.

Преподобного Якова-постника. Яків-постник був святим, який присвятив своє життя суворому посту і молитві, і прославився своєю безкомпромісною відданістю релігії. Його життєпис нагадує, що справжня духовна чистота досягається шляхом суворих обмежень у їжі та діях.

Преподобного Герасима ігумена Вологодського. Цей святий був видатним духовним лідером на Русі, засновником багатьох монастирів. Вірність служінню Богу і народу зробила його важливою постаттю в історії православ'я. Цього дня, окрім свят, триває Великий піст, що накладає певні обмеження на їжу і поведінку вірян.

Іменини та день ангела 4 березня

4 березня можна привітати з іменинами і днем ангела людей, ім'я яких:

Яків. Ім'я має єврейське походження і означає "той, хто замінює". Воно часто зустрічається в Біблії, і святого Якова вважають апостолом, який проповідував у Єрусалимі.

Павло. Латинське ім'я, що означає "малий" або "смиренний". Павло був апостолом, який заснував багато християнських громад і написав кілька послань.

Юліана. Ім'я латинського походження, що означає "молода" або "молодіжна". Це ім'я стало популярним завдяки св. Юліані, яка віддано сповідувала християнську віру.

Герасим. Грецьке ім'я означає "покірний" або "величний". Герасим був святим відлюдником і прославився своєю відданістю Богу.

Григорій. Ім'я грецького походження, що означає "пильний" або "насторожений". Святий Григорій став одним із найвидатніших отців церкви.В'ячеслав. Має слов'янське коріння, що означає "найславетніший". Це ім'я набуло популярності завдяки князю В'ячеславу, якого шанують як великого святого.

Для всіх, хто святкує іменини, важливо звертати увагу на значення імені, яке вони носять, і святого, якого вшановують цього дня.

Народні прикмети і що не можна робити 4 березня

У народі цей день часто асоціюється з певними заборонами і прикметами. Як і в інші дні Великого посту, є кілька важливих правил, яких слід дотримуватися.

Не можна їсти м'ясне та молочне - це заборонено через Великий піст. Цього дня віряни утримуються від їжі тваринного походження, щоб очистити тіло і дух.

Не можна сваритися і лихословити: піст - це також час для внутрішнього очищення і духовного зростання. Важливо уникати негативних емоцій, зберігати мир і спокій у серці.

Не можна надмірно розважатися: цей день - час для глибоких роздумів і молитви, тому важливо уникати зайвих святкувань і гучних заходів.

Згідно з народними прикметами, якщо цього дня погода ясна, то весна буде ранньою, а якщо холодна і вітряна - весна затягнеться.

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