2 березня: сьогодні Прощена неділя, що можна і не можна робити цього дня

Сьогодні - Тиждень сиропусний, відомий як Прощена неділя.

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2 березня: сьогодні Прощена неділя / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Про що говорять прикмети на 2 березня

Що можна і не можна робити цього дня

У неділю, 2 березня, за новим церковним календарем православні згадують священномученика Феодота і святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі. Сьогодні також - Тиждень сиропусний, відомий як Прощена неділя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Православне свято 2 березня (15 березня за старим стилем) - день пам'яті святого мученика, єпископа Феодота Кірінейського, а також святителя Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Русі.

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Феодот жив у III-IV століттях на Кіпрі. Він усе життя сповідував християнство, навернув до віри чимало язичників і став єпископом міста Кірінії.

Іов (у миру - Іван Матвійович Борецький) народився 1560 року, в селі Бірче (нині Львівська область). Він був православним митрополитом у Києві і прославився своїм благочестям, благодійністю і захистом православ'я проти унії.

2 березня за старим і новим стилем - Тиждень сиропусний, відомий як Прощена неділя, а також останній день Сирної седмиці (Масниця).

Цього дня закінчується вживання в їжу молочних продуктів - сиру, масла і яєць, відзавтра починається Великий піст. Напередодні нього заведено одне в одного просити прощення, щоб очистити серце від гріхів, звідси й назва дня - Прощена неділя.

Про що говорять прикмети на 2 березня

У народі 2 березня - свято Федот Вітронос, яке прозвали так через сильний вітер. За прикметами дня судять про погоду навесні та влітку:

яка сьогодні погода - таким і липень буде;

сніг іде - весна буде довгою;

довгі бурульки - до затяжної весни;

південний вітер - до спекотного літа.

За народним повір'ям цього дня закипають і пробиваються наверх підземні джерела, тому починається велика відлига. Але, якщо замість очікуваного потепління вдарить мороз, тоді кажуть: "Федот - та не той".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 березня

Які сьогодні іменини: Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава.

Талісманом людини, народженої 2 березня, є перли. Камінь натурального походження, здатний темніти, якщо на його власника наводять порчу. Перли захищають тільки добрих і світлих душею людей, не підходять норовливим.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 2 березня, як і в будь-який інший день, не слід бажати зла, відмовляти в допомозі, особливо ображати будь-кого або сваритися - це суперечить сенсу цього дня. Церква засуджує брехню, лінь, заздрість і жадібність.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: не радять займатися рукоділлям, особливо штопати і пришивати ґудзики - вважається, що так можна "пришити" непотрібні турботи. Також у народі вважають, що в Прощену неділю не слід займатися фізичною працею, а краще присвятити день спілкуванню з рідними та близькими.

Що можна робити 2 березня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих, як до заступників за нас перед Господом - просять допомоги і захисту, зміцнити у вірі, дати терпіння і сил винести всі життєві випробування.

Як уже говорили, у Прощену неділю заведено примирятися з усіма і просити прощення, навіть якщо ви думаєте, що не ображали людину. Не менш важливо і прощати самому - це певною мірою перевірка, чи готовий вірянин до серйозної роботи над собою.

У храмах у Прощену неділю читають рядки Євангелія від Матвія: "Якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то пробачить і вам Отець ваш Небесний; а якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш не пробачить вам гріхів ваших".

Після вечірнього богослужіння звершується особливий чин прощення - священики і парафіяни просять один в одного прощення.

За народними звичаями у Федотів день перевіряють стан інвентарю, перебирають насіння для посіву. На стіл в останній день Масляної ставлять вареники з сиром та іншими начинками, налисники та всілякі пироги.

Одна з прикмет цього дня: потрібно принести і поставити в хаті червону герань - "калачики" по-народному - вважається, що тоді весь рік буде вдалим.

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